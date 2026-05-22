Το Γραφείο Αντιπροσωπείας της στη Μουμπάι (Βομβάη) της Ινδίας εγκαινίασε χθες Πέμπτη η Eurobank, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Φωκίωνα Καραβία να κόβει την κορδέλα, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Fairfax Digital Services Σαντζέι Τουγκνάιτ.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας διασυνοριακών πληρωμών από την Ελλάδα προς την Ινδία μέσω της υποδομής UPI (Unified Payments Interface). Αμφότερες οι κινήσεις εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο της τράπεζας για την ανάδειξή της ως βασικού συνδετικού κρίκου μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, στο πλαίσιο του οικονομικού διαδρόμου IMEC. Το Γραφείο Αντιπροσωπείας σηματοδοτεί την πρώτη θεσμική παρουσία της Eurobank στην Ινδία και θα λειτουργήσει ως κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών, προσέλκυσης επενδύσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Η Eurobank γίνεται η πρώτη τράπεζα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που ενεργοποιεί υπηρεσία διασυνοριακών πληρωμών από την Ελλάδα προς την Ινδία μέσω του UPI. «Στο νέο γεωπολιτικό και εμπορικό περιβάλλον, η Ινδία κατέχει εξέχουσα θέση ως πυλώνας σταθερότητας και στρατηγικός εταίρος της Ευρώπης για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται σε μοναδική θέση ώστε να λειτουργήσουν ως βασικοί καταλύτες αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής συνεργασίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας στα εγκαίνια του Γραφείου.

Η τρόικα και οι «απολύτως αναγκαίες» μεταρρυθμίσεις

«Απολύτως απαραίτητες» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την τρόικα την εποχή των μνημονίων, για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους «Financial Times» ο έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε πως «υπήρχαν πολλές μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων σταθεροποίησης που ήταν απολύτως απαραίτητες». «Ηταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη σημερινή απόδοση», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης χρησιμοποιώντας τη λατινική φράση «sine qua non» (σημαίνει «χωρίς το οποίο δεν γίνεται»). Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την τρόικα είχε τόσο «θετικές» όσο και «αρνητικές» πτυχές. «Θα πρότεινα στο μέλλον να αντλήσουμε διδάγματα από αυτήν την εφαρμογή (των μέτρων της τρόικας) και να προσπαθήσουμε, εάν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί (διάσωση), να εφαρμόσουμε ό,τι λειτούργησε και όχι ό,τι δεν λειτούργησε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο έλληνας υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup, o οποίος βρίσκεται στη Λευκωσία για το άτυπο Eurogroup όπου θα εξεταστούν το στεγαστικό και οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αγνοείται ο νέος δείκτης

Στο συνέδριο των ασφαλιστών στην Υδρα έγινε συζήτηση για τον νέο δείκτη αναπροσαρμογής των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας και ζωής, που ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί από την ΕΛΣΤΑΤ, παρά τον αρχικό προγραμματισμό για ολοκλήρωση των διαδικασιών στα τέλη του 2025. Για τη φετινή χρονιά, οι αυξήσεις στα συμβόλαια κυμάνθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις μεταξύ 7% και 10%, με τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς να τις χαρακτηρίζουν «λελογισμένες». Τέλος, οι ασφαλιστές επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους προς την κυβέρνηση για τήρηση της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ, λέγοντας πως απαιτείται να υπάρχουν μεγαλύτερα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται με τον νέο νόμο.

Το ΔΝΤ «ψαλιδίζει» τη γαλλική ανάπτυξη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας φέτος, καθώς το σοκ του πολέμου στο Ιράν πλήττει τη δραστηριότητα και η αβεβαιότητα αυξάνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Το ΔΝΤ αναμένει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί κατά 0,7% το 2026, από 0,9% που προέβλεπε μόλις τον περασμένο μήνα. «Νέοι αντίξοοι άνεμοι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τη δραστηριότητα», ανέφερε το Ταμείο για τη Γαλλία. Το ΔΝΤ προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους γύρω από τις προσπάθειες της Γαλλίας να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, καθώς οι διαδοχικές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να περάσουν μέτρα λιτότητας εν μέσω διχασμένου κοινοβουλίου. Αυτή η αστάθεια έχει προκαλέσει μαζικές πωλήσεις ομολόγων, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης της Γαλλίας σε σχέση με τους ομολόγους της.

Ελλάς – Γαλλία συμμαχία

Η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στην προστασία των θαλασσών και του περιβάλλοντος, αλλά και σε κρίσιμους τομείς ενεργειακής μετάβασης, όπως η απανθρακοποίηση και ο εξηλεκτρισμός, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι, μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της γαλλίδας υπουργού Οικολογικής Μετάβασης, Βιοποικιλότητας και Διεθνών Διαπραγματεύσεων για το Κλίμα και τη Φύση, Monique Barbut. Στο τέλος της συνάντησης, ο Στ. Παπασταύρου προσκάλεσε τη γαλλίδα υπουργό να επισκεφθεί σύντομα τη χώρα μας.

Με αρωγό την HELLENiQ ENERGY

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY και μεγάλη συμμετοχή κόσμου ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πολίτες όλων των ηλικιών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το παραολυμπιακό κίνημα, να παρακολουθήσουν επιδείξεις επτά παραολυμπιακών αθλημάτων και να αλληλεπιδράσουν με διακεκριμένους αθλητές και παραολυμπιονίκες, που με την παρουσία τους έστειλαν ισχυρά μηνύματα δύναμης, επιμονής και ισότιμης συμμετοχής.