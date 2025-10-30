Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,058 δισ ευρώ ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2025 η Eurobank. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,033 δισ. ευρώ και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους 26 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους 58 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,28 ευρώ και 16,2% αντίστοιχα.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 11,8% σε 557 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2025 και να συνεισφέρουν 52,7% στη κερδοφορία του Ομίλου.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στην Κύπρο κατά 10,3% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε 370 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,8% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις σε 94,0% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 18,9% και 15,5% αντίστοιχα.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 3,3 δισ ευρώ το εννεάμηνο 2025, εκ. των οποίων 2 δισ ευρώ στην Ελλάδα και 1,2 δισ. ευρώ στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 54,3 δισ.ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων 36 δισ.ευρώ στην Ελλάδα, 8,6 δισ.ευρώ στην Κύπρο και 8,7 δισ.ευρώ στη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 32,6 δισ.ευρώ τα στεγαστικά σε 12,9 δισ.ευρώ και τα καταναλωτικά σε 4,8 δισ.ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 0,9 δισ.ευρώ το Γ’ τρίμηνο 2025, μετά από μείωση ύψους 0,5 δισ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2025. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 79 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων 43,4 δισ.ευρώ στην Ελλάδα, 23,3 δισ.ευρώ στην Κύπρο και 9,7 δισ.ευρώ στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 180,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 9,3 δισ.ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 14 δισ.ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας αναφέρει: «Η επέκταση της επιχειρηματικής μας παρουσίας μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση των θετικών τάσεων στις βασικές αγορές μας παραμένουν προτεραιότητα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη εξαγορά της Eurolife αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η Eurolife είναι ήδη συνεργάτης μας στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, η διαδικασία της εξαγοράς θα είναι ομαλή, ενώ συνολικά η συναλλαγή συμβάλει στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS).

Η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε μια κατάσταση αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία συνεχίζουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στηρίζουμε αυτή την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ευημερία μέσω επενδύσεων, καθώς η οργανική αύξηση των δανείων μας ανέρχεται σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ το εννεάμηνο του 2025.

Συνολικά, οι επιδόσεις μας τόσο σε οργανικά αποτελέσματα όσο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών μη-οργανικής ανάπτυξης υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους. Ως εκ τούτου, η απόδοση επί των κεφαλαίων (RoTBV) για το 2025 θα είναι υψηλότερη από τον αρχικό στόχο και θα προσεγγίσει το 16%, υποστηριζόμενη από αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Στις 12 Νοεμβρίου θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα 4,7 σεντς ανά μετοχή και, για το έτος, το συνολικό ποσοστό διανομής θα υπερβεί το 50% των κερδών.»