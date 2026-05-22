Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο κύμα αρχείων που αφορούν UFO, περιλαμβάνοντας φωτογραφίες, έγγραφα και 46 βίντεο που μέχρι σήμερα δεν είχαν δημοσιευθεί και τα οποία είχαν ζητηθεί από μέλη του Κογκρέσου.

Τα αρχεία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολέμου λίγο πριν από τις 8 το πρωί (ώρα Ανατολικής Ακτής), συνοδευόμενα από ηχητικά αποσπάσματα της αποστολής Apollo 12, όπου το πλήρωμα ανέφερε την παρουσία μυστηριωδών αντικειμένων στο διάστημα.

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει αναφορές για φωτεινές πορτοκαλί σφαίρες που φέρονται να περικύκλωσαν στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και «πύρινες μπάλες» που προκάλεσαν έρευνες για σωματίδια στην ατμόσφαιρα στο Νέο Μεξικό. Παράλληλα, υπάρχουν έγγραφα πληροφοριών που περιγράφουν άγνωστα εναέρια φαινόμενα κοντά σε περιοχή δοκιμών όπλων της Σοβιετικής Ένωσης.

Η νέα αυτή παρτίδα περιλαμβάνει και τη συλλογή των 46 στρατιωτικών βίντεο UAP, τα οποία είχαν ζητηθεί από τον Υπουργό Πολέμου Pete Hegseth τον περασμένο μήνα. Στα βίντεο καταγράφονται UFO σε σχήμα «Tic Tac» που εντοπίστηκαν από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, φωτεινές σφαίρες πάνω από το Αφγανιστάν, καθώς και άγνωστα υποβρύχια αντικείμενα που αναδύονται από τον ωκεανό.

Άλλα στιγμιότυπα δείχνουν πολλαπλά UAP να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα πάνω από τον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας και περιορισμένο αμερικανικό εναέριο χώρο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά περιστατικά αναφέρει ότι μαχητικό F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατέρριψε ένα UAP πάνω από τη λίμνη Huron με πύραυλο AIM-9X τον Φεβρουάριο του 2023.

Δήλωση Hegseth και το μήνυμα Τραμπ

Ο Υπουργός Πολέμου Pete Hegseth δήλωσε την Παρασκευή ότι «το Υπουργείο Πολέμου βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τον Πρόεδρο Τραμπ για να διασφαλίσει άνευ προηγουμένου διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση των Ανεξήγητων Ανώμαλων Φαινομένων». Όπως πρόσθεσε, «τα αρχεία αυτά, που παρέμεναν ταξινομημένα, τροφοδοτούσαν επί χρόνια τις εικασίες του κοινού. Ήρθε η ώρα οι Αμερικανοί να δουν οι ίδιοι την αλήθεια».

Τα νέα έγγραφα προέκυψαν ύστερα από αίτημα οκτώ μελών του Κογκρέσου στις 6 Μαρτίου 2026, τα οποία ζήτησαν πρόσβαση σε 51 πιθανά UFO-σχετιζόμενα αρχεία που φέρονταν να βρίσκονται στο Υπουργείο Πολέμου και στην αμερικανική κοινότητα πληροφοριών. Ωστόσο, αξιωματούχοι σημείωσαν ότι σε αρκετά από τα υλικά δεν υπήρχε πλήρως επιβεβαιωμένη αλυσίδα προέλευσης.

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο έχει δημοσιοποιήσει περισσότερα από 200 αρχεία σχετικά με UAP, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ. Ο ίδιος ανήρτησε στο Truth Social: «Με στόχο την Πλήρη και Μέγιστη Διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με Εξωγήινη Ζωή, UAP και UFO».

Τα βίντεο και οι αντιδράσεις του Κογκρέσου

Τα 46 βίντεο είχαν ζητηθεί από τη βουλευτή της Φλόριντα Anna Paulina Luna τον Απρίλιο, δίνοντας στον Hegseth προθεσμία έως τις 14 Απριλίου, η οποία δεν τηρήθηκε. Έκτοτε, η Luna και άλλοι νομοθέτες πίεζαν για τη δημοσιοποίησή τους στο κοινό.

Πολλά από τα βίντεο δείχνουν «σμήνη» φωτεινών σφαιρών να κινούνται γύρω από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, με αντικείμενα που φαίνονται να χωρίζονται, να πάλλονται ή να εξαφανίζονται με εξαιρετική ταχύτητα. Ένα βίντεο με τίτλο «Syrian UAP instant acceleration» καταγράφει άγνωστο αντικείμενο να επιταχύνει απότομα στον συριακό εναέριο χώρο το 2021, ενώ άλλο αναφέρεται σε «σφαιρικό UAP» που κινείται μέσα στα σύννεφα πάνω από το Αφγανιστάν το 2020.

Στρατιωτικές επιχειρήσεις και καταγραφές

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης βίντεο από drones MQ-9 Reaper που επιχειρούσαν στη Μέση Ανατολή και τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας, καθώς και υλικό από αεροσκάφη F-18 και άλλες ειδικές μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα συστήματα FLIR κατέγραψαν θερμικά ίχνη αόρατα στο γυμνό μάτι.

Ένα από τα πιο σημαντικά αρχεία φέρεται να δείχνει μαχητικό F-16C της Εθνοφρουράς να καταρρίπτει UAP πάνω από τη λίμνη Huron στις 12 Φεβρουαρίου 2023, κατά τη διάρκεια σειράς ανεξήγητων εναέριων περιστατικών στη Βόρεια Αμερική. Άλλες αναφορές περιλαμβάνουν συμβάντα κοντά στις βάσεις Eglin, Καμπούλ και το αεροδρόμιο Karaganda στο Καζακστάν.

Τέλος, αρκετά βίντεο σχετίζονται με τα περιστατικά «Hackney 6» και «Toxic 6» του 2020, όπου πληρώματα ανέφεραν ταχύτατα UAP πάνω από τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο της Αραβίας. Ένα ακόμη βίντεο, με τίτλο «UFOs in formation over Persian Gulf», δείχνει πολλαπλά αντικείμενα να κινούνται σε σχηματισμό πριν εξαφανιστούν αιφνιδίως.

Πηγή: Daily Mail