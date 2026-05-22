Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, πλησιάζουν στο σημείο εξάντλησής τους, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα. Ο ίδιος τόνισε ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στη διαδικασία.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι αυτό το σχήμα φτάνει σταδιακά στο σημείο όπου οι συζητήσεις ενδέχεται σ’ αυτό το επίπεδο να εξαντληθούν. Μερικές φορές, τα ίδια θέματα καταλήγουν να συζητούνται ξανά και ξανά», ανέφερε ο Σιμπίχα σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μέσω zoom.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως η ευρωπαϊκή εμπλοκή αποτελεί έναν από τους πιθανούς τρόπους για την αναζωογόνηση της διαδικασίας. Επισήμανε, επίσης, ότι μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών θα μπορούσε να προσδώσει νέα δυναμική, κάτι που, όπως είπε, επιδιώκει ενεργά η Ουκρανία.