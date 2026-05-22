Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης οι δύο Έλληνες που συνελήφθησαν στην Αγια-Σοφιά, μετά το περιστατικό με την ανάρτηση σημαίας που έφερε βυζαντινό σύμβολο και σύνθημα υπέρ της Ορθοδοξίας.

Η απόφαση εκδόθηκε από τουρκικό δικαστήριο για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 9 Απριλίου στο εσωτερικό του ιστορικού μνημείου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κυπριακό μέσω Sigmalive.

Παρότι επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, η πενταετής αναστολή σημαίνει ότι οι δύο καταδικασθέντες δεν θα εκτίσουν ποινή κράτησης και αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η υπόθεση αφορά μια 42χρονη γυναίκα από χωριό της Σπάρτης και τον εξάδελφό της από την Αυστραλία, οι οποίοι συμμετείχαν σε πενταμελή τουριστική ομάδα που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στον επάνω όροφο του μνημείου, ο ένας από τους δύο άνοιξε σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος», ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν μαζί κρατώντας τη σημαία.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας της Αγίας Σοφίας και αμέσως μετά ακολούθησε επέμβαση των τουρκικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Οι δύο Έλληνες οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης με την κατηγορία της «προσβολής τμήματος του πληθυσμού», υπόθεση που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, λόγω της ιδιαίτερης συμβολικής σημασίας της Αγίας Σοφίας για την Ορθοδοξία και τον ελληνισμό.