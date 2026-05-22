Ο Ozzy Osbourne «επιστρέφει» από τον τάφο, όχι ως φάντασμα αλλά ως φιλικός AI avatar που θα μπορεί να συνομιλεί με τους θαυμαστές του. Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο του θρυλικού frontman, ο αυτοαποκαλούμενος «Πρίγκιπας του Σκότους» αναβιώνει ψηφιακά ως ολόγραμμα βασισμένο στην εικόνα και την προσωπικότητά του.

Η Sharon Osbourne αποκάλυψε ότι η οικογένεια υπέγραψε συμφωνία με τις εταιρείες Hyperreal και Proto Hologram, που ειδικεύονται στη δημιουργία ρεαλιστικών τρισδιάστατων ολογραμμάτων. Οι θαυμαστές θα μπορούν να συνομιλούν με την ψηφιακή αναπαράσταση του Ozzy ήδη από το καλοκαίρι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Licensing Expo 2026, η Sharon Osbourne δήλωσε: «Οι δυνατότητες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία είναι πραγματικά ατελείωτες». Εξήγησε ότι οι χρήστες θα μπορούν να ρωτούν τον «ψηφιακό Ozzy» οτιδήποτε, και εκείνος θα απαντά με τη δική του φωνή, όπως θα έκανε ο ίδιος.

«Θα τον ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι θα μπορούν να μιλούν μαζί του και εκείνος θα απαντά», πρόσθεσε, εκφράζοντας την επιθυμία της να διατηρηθεί η κληρονομιά του μουσικού: «Ο Elvis πέθανε πριν από 50 χρόνια και όλοι τον γνωρίζουν. Θέλω το ίδιο και για τον Ozzy».

Η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από τον «ψηφιακό Ozzy»

Η Hyperreal ανακοίνωσε ότι αναδημιούργησε την προσωπικότητα του εμβληματικού τραγουδιστή των Black Sabbath χρησιμοποιώντας την πατενταρισμένη τεχνολογία «Digital DNA». Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Remington Scott, εξήγησε ότι η μέθοδος αυτή «συλλαμβάνει και τις τέσσερις διαστάσεις της ταυτότητας ενός ανθρώπου: ομοιότητα, φωνή, κίνηση και ερμηνευτικό χαρακτήρα».

Όπως ανέφερε, τα δεδομένα προέρχονται από «εγκεκριμένο και ελεγμένο υλικό, επιλεγμένο από τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά στον Ozzy». Έτσι, το ψηφιακό avatar θα μπορεί να αλληλεπιδρά με τους θαυμαστές σε πραγματικό χρόνο, αποδίδοντας τις χαρακτηριστικές κινήσεις και εκφράσεις του.

Ο Scott σημείωσε ότι, αν και υπάρχουν «μηχανισμοί ασφαλείας», αυτοί έχουν σχεδιαστεί από τους ανθρώπους που αγαπούν τον Ozzy, ώστε να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του χαρακτήρα του. «Είμαστε πλήρως ενήμεροι για το γνωστό λεξιλόγιό του, και δεν θα θέλαμε να είναι διαφορετικός», είπε χαρακτηριστικά.

Η τεχνολογία των ολογραμμάτων

Το ψηφιακό είδωλο θα προβάλλεται μέσω των συσκευών της Proto Hologram, εταιρείας με έδρα το Λος Άντζελες, που ειδικεύεται σε ολογραφικά «κουτιά» φυσικού μεγέθους. Η τεχνολογία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να επιτρέψει σε διάσημους να εμφανίζονται ζωντανά σε εκδηλώσεις από μακριά ή για να δίνουν στους θαυμαστές τη δυνατότητα ψηφιακής συνάντησης με τα είδωλά τους.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, David Nussbaum, δήλωσε ότι η Sharon Osbourne γνώριζε ήδη τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας. «Η Sharon βλέπει τον Ozzy ως τον Elvis της εποχής του. Ο Elvis ζει για πάντα μέσα από κάθε νέο μέσο – και το ίδιο θα συμβεί και με τον Ozzy», ανέφερε.

Η συμβολή της οικογένειας Osbourne

Ο Jack Osbourne, νεότερος γιος του τραγουδιστή, είπε στους δημοσιογράφους ότι η ακρίβεια του ψηφιακού αντιγράφου είναι «σχεδόν τρομακτική». «Θα υπάρχει ψηφιακά για όσο υπάρχουν υπολογιστές», πρόσθεσε.

Παρότι ο κύριος στόχος είναι η αλληλεπίδραση με τους θαυμαστές, ο Jack αποκάλυψε ότι ο «ψηφιακός Ozzy» θα μπορούσε να έχει και εμπορικές εφαρμογές. «Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μπορείς να δημιουργήσεις ένα πρότυπο για μια διαφήμιση και απλώς να καθοδηγήσεις τον Digital Ozzy να κάνει αυτό που θέλεις. Είναι τόσο απλό», είπε στο περιοδικό Licence Global.

Προηγούμενες «αναβιώσεις» διάσημων προσώπων

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εταιρείες Hyperreal και Proto Hologram φέρνουν πίσω από τον τάφο μια διάσημη προσωπικότητα. Το 2025 δημιούργησαν ένα ψηφιακό avatar του αείμνηστου επικεφαλής της Marvel Comics, Stan Lee, το οποίο παρουσιάστηκε στο Los Angeles Comic Con. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον ψηφιακό Lee, που μιλούσε για τον Spider-Man και αποκάλυπτε ιστορίες πίσω από τους διάσημους ήρωές του.

Σε μια ακόμη πιο εντυπωσιακή εφαρμογή, οι ίδιες εταιρείες δημιούργησαν ένα ολόγραμμα για μια χήρα, προκειμένου ο σύζυγός της να «παρευρεθεί» στην ίδια του την κηδεία. Κατά τη διάρκεια της τελετής, περίπου 200 άτομα είδαν τον άνδρα να εμφανίζεται και να εκφωνεί λόγο, σε μια εμπειρία που, όπως δήλωσε η 78χρονη Pam Cronrath, κόστισε 10 έως 15 φορές περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό της.