Η αρχική δημόσια προσφορά (ΙΡΟ) της SpaceX που κατατέθηκε επίσημα χθες αναμένεται ότι θα είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών και πως θα κάνει τον ιδρυτή της, Ιλον Μασκ, τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του κόσμου.

Η εταιρεία του Ιλον Μασκ θέλει να συγκεντρώσει έως 80 δισ. δολάρια στην ΙΡΟ της. Εάν η χρηματιστηριακή της αξία με την εισαγωγή της φτάσει τα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, αυτή θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ αποτίμησης νεοεισερχόμενης εταιρείας, που είχε καταγραφεί το 2019 από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, τη Saudi Arabian Oil Co (Aramco).

Η εταιρεία στοχεύει να εισαχθεί τον Ιούνιο στο Nasdaq με το σύμβολο (ticker) «SPCX». Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χτες δεν αποκάλυψαν την προτεινόμενη τιμή της μετοχής ή την αρχική αποτίμηση της εταιρείας. Εδωσαν όμως άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον έλεγχο που ασκεί σε αυτή ο Ιλον Μασκ και τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Ο Μασκ, ο οποίος ίδρυσε τη SpaceX το 2002 με στόχο τον αποικισμό του Αρη, διατηρεί ισχυρή ηγεσία και παρουσία σε αυτή αφού έχει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου και πολλές μετοχές. Ο Μασκ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος και ελέγχει το 85% των ψήφων με βάση τα στοιχεία για τις αρχές του Μαΐου. Αυτό συμβαίνει χάρη στις μετοχές κατηγορίας Β που κατέχει, οι οποίες συνδέονται με 10 ψήφους για κάθε 1 ψήφο που κατέχουν οι μετοχές κατηγορίας Α, οι οποίες είναι και αυτές που πωλούνται στο κοινό.

Ο Μασκ κατέχει 849 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α και 5,6 δισεκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Β.

Μαζί με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας, ο Μασκ και οι συνεργάτες του κατείχαν περίπου το 20% των μετοχών κατηγορίας Α και το 94% των μετοχών κατηγορίας Β, δίνοντάς τους το 86% των συνολικών ψήφων. Η δομή αυτή που ακολουθείται θα καταστήσει σχεδόν αδύνατο για τους επενδυτές να εκδιώξουν τον Μασκ από τον ρόλο του ως διευθύνοντος συμβούλου, σχολίαζε η «Wall Street Journal».

Η SpaceX, η οποία αναμένεται να στοχεύσει σε αρχική αποτίμηση έως 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάζει επίσης οικονομική εικόνα που είναι σημαντικά χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Εχασε 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, ενώ είχε έσοδα 18,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ζημιές διευρύνθηκαν φέτος. Στο πρώτο τρίμηνο, η SpaceX έχασε 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια με έσοδα 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δύο ιστορίες

Τα οικονομικά στοιχεία αφηγούνται δύο ιστορίες, σχολιάζει η «WSJ». Η πρώτη ιστορία αφορά μια καθιερωμένη επιχείρηση που εκτοξεύει δορυφόρους και αστροναύτες στο Διάστημα με τον πύραυλο Falcon, καθώς και την ανάπτυξη του δορυφορικού διαδικτύου Starlink. Η δραστηριότητα του Διαστήματος είχε έσοδα 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, αν και είναι ασύμφορη. Η Starlink είχε έσοδα 11,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δεύτερη ιστορία αφορά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη συγχώνευση του Φεβρουαρίου με τη startup τεχνητής νοημοσύνης xAI, η οποία έχει ξοδέψει τεράστια ποσά μετρητών για την κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων σε μια προσπάθεια να προλάβει τον ανταγωνισμό. Η xAI είχε έσοδα 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την Anthropic, της οποίας το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude ανταγωνίζεται το Grok της SpaceX.

Η SpaceX θα ενοικιάσει υπολογιστική ισχύ στα δύο μεγάλα κέντρα δεδομένων της για 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα, κλείνοντας συμφωνία που εκτείνεται έως τον Μάιο του 2029.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες της SpaceX ανήλθαν σε 20,7 δισεκατομμύρια δολάρια, μεγάλο μέρος των οποίων προήλθε από την xAI, η οποία δαπάνησε 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια.