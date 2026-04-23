Η SpaceX υπέγραψε πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνία με τη startup τεχνητής νοημοσύνης Cursor, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες του Ίλον Μασκ να κυριαρχήσει στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαστημική εταιρεία, που έχει στην κατοχή της την AI startup xAI, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι συνεργάζεται με την Cursor για να «δημιουργήσει την καλύτερη AI πλατφόρμα κώδικα και γνώσης στον κόσμο». Η συνεργασία θα συνδυάσει το AI σύστημα κώδικα της Cursor με τον υπερυπολογιστή εκπαίδευσης Colossus της SpaceX.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η SpaceX αποκτά το δικαίωμα να εξαγοράσει την Cursor μέσα στο έτος έναντι 60 δισ. δολαρίων ή, εναλλακτικά, να καταβάλει 10 εκατ. δολάρια για την κοινή τους εργασία.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες φέρεται να βρίσκονται σε επαφές με τη Mistral για μια «πιθανή τριμερή συνεργασία», σύμφωνα με το Business Insider. Οι κινήσεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες για τον Μασκ, προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών όπως οι OpenAI και Anthropic.

Η στρατηγική του Μασκ στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Μασκ, ιδρυτής της SpaceX από το 2002, έχει εντείνει φέτος τις δραστηριότητές του στον τομέα της AI. Τον Φεβρουάριο, η SpaceX προχώρησε στην εξαγορά της xAI, επεκτείνοντας την παρουσία της σε υποδομές και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για IPO, προκαλώντας αυξημένο ενδιαφέρον για τις μετοχές του διαστημικού τομέα και ενισχύοντας τις προσδοκίες για δημόσια εγγραφή εντός του έτους.

Η είδηση της συμφωνίας με την Cursor προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή τεχνολογική και επιχειρηματική κοινότητα. Πολλοί τη χαρακτήρισαν ως ιδανικό «ταίριασμα» μεταξύ δύο εταιρειών με συμπληρωματικά πλεονεκτήματα.

Αντιδράσεις από τον χώρο της τεχνολογίας

Ο Alex Finn, ιδρυτής των Creator Buddy και Henry Intelligent Machines, δήλωσε ότι η συμφωνία «έχει απόλυτο νόημα», καθώς η xAI υστερούσε στα προϊόντα κώδικα, ενώ η Cursor διέθετε ισχυρό προϊόν χωρίς δικό της μοντέλο. Η συνεργασία, πρόσθεσε, επιτρέπει στις δύο πλευρές να καλύψουν τα αντίστοιχα κενά τους.

Αντίθετα, ο Hadley Harris, συνιδρυτής της Eniac Ventures, ανέφερε πως δεν «καταλαβαίνει» τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι προγραμματιστές έχουν εγκαταλείψει εργαλεία όπως το Cursor.

Ο Mario Nawfal, ιδρυτής της IBC Group, υπογράμμισε ότι η Cursor διαθέτει κοινό από «ελίτ προγραμματιστές», κάτι που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για τη SpaceX ενόψει μιας πιθανής δημόσιας εγγραφής. «Ο Μασκ έχει πλέον διαστημόπλοια, δορυφόρους, AI, social media και το πιο δημοφιλές εργαλείο κώδικα κάτω από την ίδια στέγη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Tomasz Tunguz, επικεφαλής της Theory Ventures, ανέφερε ότι η συνεργασία επιτρέπει στις δύο εταιρείες να καλύψουν αμοιβαία τα κενά τους στην υποδομή. Όπως σχολίασε, η xAI διαθέτει υπολογιστική ισχύ αλλά υστερεί σε δημοτικότητα, ενώ η Cursor έχει το αντίθετο πρόβλημα. «Για 10 δισ. δολάρια, η SpaceX αγοράζει μια επιλογή στη διανομή που δεν μπορούσε να διατηρήσει, και η Cursor κερδίζει την ανεξαρτησία που δεν είχε», σημείωσε.

Οι υπόλοιπες φωνές της αγοράς

Η Sarah Catanzaro, γενική εταίρος της Amplify, συνέδεσε το deal με το σχέδιο του Μασκ να τοποθετήσει data centers στο διάστημα, γράφοντας σκωπτικά: «Μάλλον συνειδητοποίησε ότι για να βάλεις data centers στο διάστημα, χρειάζεσαι πρώτα έναν πολύ καλό coding agent».

Ο Anand Kannappan, συνιδρυτής της PatronusAI και πρώην data scientist στη Meta, τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί «στοίχημα» για το πού βρίσκεται το πραγματικό εμπόδιο στα μοντέλα κώδικα αιχμής. Κατά τον ίδιο, το αποτέλεσμα θα ωφελήσει τη SpaceX και τη xAI ανεξάρτητα από την έκβαση.

Ο Aadit Sheth, συνιδρυτής της The Narrative Company, υπογράμμισε ότι η συμφωνία τοποθετεί τη SpaceX απέναντι σε OpenAI και Anthropic, προβλέποντας ότι σε 6 έως 12 μήνες θα φανεί αν τα 60 δισ. δολάρια δημιούργησαν «προστατευτικό πλεονέκτημα ή απλώς μια προσωρινή μίσθωση».

Ο Art Levy, επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης στη Brex, χαρακτήρισε τη συμφωνία «δοκιμή πριν την αγορά» για τον Μασκ, με σημαντική αποζημίωση για την Cursor σε περίπτωση αποτυχίας.

Ο Max Kolysh, συνιδρυτής της Dover, εκτίμησε ότι η συνεργασία είναι ζήτημα επιβίωσης για την Cursor, καθώς οι πάροχοί της, Anthropic και OpenAI, αναπτύσσουν ανταγωνιστικά προϊόντα. «Βρήκαν τον άνθρωπο με τις βαθύτερες τσέπες στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Rohit Mittal, συνιδρυτής και CEO της Helium Ventures, υποστήριξε ότι η συμφωνία μπορεί να αναδιαμορφώσει την αγορά των startups AI, καθώς η χρήση tokens από την Cursor ενδέχεται να μεταφερθεί από το Claude στο xAI. «Οι Αγώνες Πείνας μόλις ξεκίνησαν», έγραψε.

Ο Vijay Shekhar Sharma, CEO και ιδρυτής της Paytm, παραδέχθηκε ότι περίμενε η Microsoft να εξαγοράσει την Cursor, όχι η SpaceX, προσθέτοντας: «Η SpaceX ήταν για μένα μια διαστημική εταιρεία. Συγχαρητήρια στον Μασκ και την ομάδα της Cursor».

Τέλος, ο Thomas Smale, ιδρυτής της FE International, χαρακτήρισε τη συμφωνία «test drive με προκαταβολή 10 δισ. δολαρίων» και σημείωσε ότι το αποτέλεσμα θα δείξει αν τα 60 δισ. θα θεωρηθούν ευκαιρία ή προειδοποιητική ιστορία. Ο Shay Boloor της Futurum Equities κατέληξε ότι η συνεργασία δίνει στις δύο εταιρείες τα δύο πιο σπάνια αγαθά στην οικονομία της AI: υπολογιστική ισχύ και διανομή.