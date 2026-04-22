Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να επηρεάζει αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών, από την έλλειψη αναψυκτικών έως την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα. Οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού προκαλούν αυξήσεις σε κόστος συσκευασίας, καυσίμων και βασικών αγαθών, μεταφέροντας το βάρος στους καταναλωτές.

Η απουσία ενός κουτιού Diet Coke σε μια ζεστή ημέρα ή ο ελαφρώς «φουσκωμένος» λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ δεν είναι τυχαία περιστατικά. Ένα παγκόσμιο σοκ προσφοράς, που προκλήθηκε από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, φτάνει πλέον στα ινδικά νοικοκυριά μέσα από καθυστερήσεις, ελλείψεις και αυξήσεις τιμών.

Η επίδραση ξεπερνά πλέον τα καύσιμα και το υγραέριο. Πλήττει το αλουμίνιο, τα λιπάσματα, τα καλλυντικά, τη συσκευασία και τα τρόφιμα, δημιουργώντας ένα ντόμινο επιπτώσεων που γίνεται όλο και πιο αισθητό στην αγορά.

Αναψυκτικά και κονσερβοποιημένα ποτά

Η έλλειψη Diet Coke και παρόμοιων ποτών στις ινδικές πόλεις οφείλεται κυρίως στη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας του αλουμινίου. Οι τιμές του μετάλλου έχουν εκτιναχθεί σε υψηλά πολλών ετών, ενώ η αύξηση του κόστους ενέργειας και μεταφορών έχει περιορίσει τις εισαγωγές.

Οι εταιρείες ποτών αναγκάζονται να εισάγουν κουτιά με υψηλότερο κόστος ή να μειώνουν την παραγωγή, δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Το αποτέλεσμα είναι εμφανείς ελλείψεις, κυρίως στα αναψυκτικά σε κουτί.

Μπύρα και εμφιαλωμένα ποτά

Η ινδική ζυθοποιία προειδοποιεί για αυξήσεις τιμών και ελλείψεις, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί προβλήματα σε εφοδιασμό και ενέργεια. Η έλλειψη φυσικού αερίου επηρεάζει την παραγωγή, ενώ το κόστος των γυάλινων φιαλών έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι καθυστερήσεις στις εισαγωγές αλουμινίου πλήττουν και την παραγωγή μπύρας σε κουτί.

Συσκευασμένα τρόφιμα

Οι ίδιες πιέσεις πλήττουν τα συσκευασμένα τρόφιμα. Η αύξηση του κόστους για κουτιά, χαρτοκιβώτια και γυαλί οδηγεί τις εταιρείες σε μείωση της παραγωγής ή επαναπροσδιορισμό προϊόντων. Επηρεάζονται καθημερινά είδη όπως σνακ, χυμοί, σάλτσες και γαλακτοκομικά.

Καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Η βιομηχανία καλλυντικών αντιμετωπίζει αυξήσεις στις τιμές πλαστικών συσκευασιών, πρώτων υλών και μεταφορών. Εκπρόσωποι του κλάδου δηλώνουν ότι η ενεργειακή ακρίβεια και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις αυξάνουν το συνολικό κόστος, το οποίο σταδιακά μετακυλίεται στους καταναλωτές. Καθημερινά προϊόντα όπως σαμπουάν, κρέμες και καλλυντικά αναμένεται να ακριβύνουν.

Αυτοκινητοβιομηχανία και διαρκή αγαθά

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ινδία προειδοποιεί για αυξημένα κόστη και καθυστερήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν. Οι τιμές πρώτων υλών, εξαρτημάτων και μεταφορών αυξάνονται, επηρεάζοντας την παραγωγή και τις τιμές πώλησης. Παρόμοιες πιέσεις ασκούνται και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Μεταφορές, διανομή και ηλεκτρονικό εμπόριο

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου, εξαιτίας του πολέμου, αυξάνει το κόστος μεταφορών σε όλους τους τομείς. Οι ναύλοι ανεβαίνουν, οι χρόνοι παράδοσης επιμηκύνονται και τα δίκτυα logistics δοκιμάζονται. Τα έξοδα μεταφοράς επηρεάζουν άμεσα το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διανομή αγαθών.

Βασικά είδη διατροφής

Οι τιμές σε ρύζι, σιτάρι και φυτικά έλαια δέχονται έντονες πιέσεις. Η αύξηση του κόστους καυσίμων ανεβάζει τα μεταφορικά, ενώ οι διαταραχές στην προμήθεια λιπασμάτων επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή. Οι διεθνείς τιμές βασικών αγαθών παρουσιάζουν ανοδική τάση, με επιπτώσεις και στις εισαγωγές.

Ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα

Η επίδραση του πολέμου στο Ιράν επεκτείνεται και στην ενέργεια. Η εξάρτηση της Ινδίας από τις εισαγωγές καυσίμων σημαίνει ότι οι αυξημένες διεθνείς τιμές οδηγούν σε ακριβότερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αισθάνονται ήδη τις συνέπειες μέσω υψηλότερων τιμολογίων και αυξημένου κόστους αγαθών και υπηρεσιών.