Ανασκαφές στην Ιταλία φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για τις εμπορικές σχέσεις της Ετρουρίας κατά την Εποχή του Σιδήρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της La Brújula Verde. Νέα ανάλυση αντικειμένων από τάφο που εντοπίστηκε το 1927 κοντά στον ετρουσκικό χώρο του Μπιζέντσιο δείχνει ότι πολυτελή υλικά από τη δυτική Μεσόγειο διακινούνταν στο εσωτερικό της ιταλικής χερσονήσου.

Ο τάφος, που βρίσκεται στη νεκρόπολη του Όλμο Μπέλο στην κεντρική Ιταλία, περιείχε καύση νεκρού, όπλα και κεραμικά, τα οποία χρονολογούνται μεταξύ 750 και 725 π.Χ. Σύμφωνα με τον Αντρέα Μπάμπι του Ινστιτούτου Επιστήμης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας, ένα από τα ευρήματα –μια χάλκινη πόρπη– ήταν τυλιγμένο με λεπτό, διακοσμητικό ασημένιο σύρμα, το οποίο είχε σχηματιστεί με αυλακωτούς κυλίνδρους.

Η ανάλυση του μετάλλου με φασματομετρία μάζας και ισοτοπική ανάλυση μολύβδου αποκάλυψε ότι το ασήμι προερχόταν από ορυχεία της νότιας Ισπανίας. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι υπήρχαν εμπορικές ανταλλαγές μεγάλης εμβέλειας ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξέτασαν ένα φλασκί κατασκευασμένο από κολοκύθα, το οποίο είχε διατηρηθεί μέσα στον τάφο. Η ανάλυση υπολειμμάτων με αέρια χρωματογραφία και φασματομετρία μάζας εντόπισε οργανικές ενώσεις που συναντώνται συνήθως σε ζυμωμένους χυμούς φρούτων – πιθανώς από σταφύλι, μήλο ή αχλάδι. Δεν ανιχνεύθηκε τρυγικό οξύ, συστατικό του κρασιού.

Οι έρευνες στο υπόλειμμα της κολοκύθας αποκάλυψαν επίσης ίχνη θερμαινόμενης ρητίνης πεύκου και μαστίχας, ουσίες που θεωρούνταν τότε ότι είχαν φαρμακευτικές ιδιότητες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Archaeological Science: Reports.