Την ώρα που οι Αρχές «χτένιζαν» την περιοχή νότια του Ηρακλείου για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, παράλληλα στο μικροσκόπιο των ερευνών βρισκόταν η τελευταία και μοιραία -κατά τα φαινόμενα- σχέση της, ένας 40χρονος άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, που έβαλε τέλος στη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης 21 Απριλίου σε ορεινή περιοχή του Ηρακλείου.

«Το μόνο που είχα ακούσει από το στόμα της αγνοούμενης, ήταν το διάστημα που είχαν χωρίσει. Είπε “γλύτωσα, επιτέλους ξεμπέρδεψα”. Είχαν εντάσεις», λέει συγγενής της 43χρονης. Ο 40χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με μια κοντόκαννη καραμπίνα, μια εξέλιξη που έκανε τους συγγενείς της αγνοούμενης να αγωνιούν ακόμη περισσότερο για την τύχη της και όχι άδικα, όπως αποδεικνύεται από την σημερινή τραγική εξέλιξη. Η αγωνία είχε χτυπήσει «κόκκινο» από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι σήμερα δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Η σχέση της με τον 40χρονο

Η 43χρονη Ελευθερία είχε μιλήσει στον αδελφό της για τις μεγάλες εντάσεις που είχε με τον σύντροφο της, εντάσεις που την έκαναν να απομακρυνθεί από εκείνον. «Από τον σύντροφο της χώρισε πριν δύο μήνες. Υπήρχαν εντάσεις όσο ήταν σε σχέση, μετά όμως δεν μου είχε πει, ότι την ενοχλούσε ή κάτι τέτοιο. Μας είχε αφήσει ήσυχους» είπε στο MEGA ο αδελφός της 43χρονης.

Τον άνθρωπο αυτόν τον είχε γνωρίσει τον τελευταίο χρόνο. Μιλούσε ελάχιστα για εκείνον και μόνο όταν χώρισαν τον περασμένο Αύγουστο, η 43χρονη μίλησε στο περιβάλλον της για το πόσο ανακουφισμένη ήταν που έληξε αυτή η σχέση. «Δεν ήθελα να την φέρνω σε δύσκολη θέση, από τη στιγμή που μου ανακοίνωσε ότι είχαν βάλει τέλος στη σχέση τους. Τότε, τον Αύγουστο του 2025 που μου είχε αναφέρει τον πρώτο χωρισμό τους, γιατί μετά ξαναβρήκανε» λέει ο αδελφός της.

Η επανασύνδεση όμως δεν κράτησε παρά μερικούς μήνες. Ο οριστικός χωρισμός τους συνέπεσε χρονικά με την απώλεια τους πατέρα της, κάτι που όπως φαίνεται της στοίχησε.

Το προφίλ της 43χρονης

Στο χωριό Δάφνες όπου ζούσε η 43χρονη, δεν υπάρχει άνθρωπος, που θα πει κακό λόγο για εκείνην. Η μυστηριώδης εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, με όλους τους συγχωριανούς της να λένε, πως δεν είχε εχθρούς. «Πολύ γλυκιά κοπέλα, πολύ καλή. Δηλαδή πραγματικά πολύ χαμηλών τόνων. Είναι πολύ καλή, πολύ φιλική. Γενικά δεν είναι. Δεν είχε εχθρούς ρε παιδί μου. Πώς να το πω; Ήταν πολύ φιλική με όλους. Ποτέ δεν είχες να πεις κακό λόγο για την Ελευθερία» λέει συγχωριανός της.

Η 43χρονη Ελευθερία ήταν μητέρα τριών μεγάλων παιδιών. Μετά το διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγο της ζούσε με τους δύο γιους και την κόρη της, ενώ εργαζόταν σε ένα κατάστημα εστίασης. «Κοινωνικός άνθρωπος ήτανε. Τι προστριβές να έχει αυτή; Εδώ από χωριό είμαστε. Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα εδώ», είπε ο πρώην σύζυγός της.

Ένας άνθρωπος πρόσχαρος και φιλικός, ο οποίος ήξερε καλά να κρύβει τα προβλήματα και με χαμόγελο να αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες. «Εγώ είμαστε τώρα οχτώ χρόνια εκτός. Είχαμε δικαστήριο, που ήταν εξ αναβολής, για εξύβριση. Δεν ήταν ούτε τίποτα δύσκολο, ούτε τίποτα το… Αυτό που γράφουνε», προσθέτει ο πρώην σύντροφός της.

Η 43χρονη οκτώ χρόνια μετά το διαζύγιο αποφάσισε να ξαναφτιάξει την ζωή της με τον 40χρονο, για τον οποίον όμως μιλούσε ελάχιστα ακόμη και στη μητέρα της, η οποία μιλώντας στο MEGA και ερωτηθείσα για τον 40χρονο, είπε: «Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Γιατί δεν… Ο άνθρωπος δεν μπήκε στο σπίτι μου. Μία φορά ήταν όλο και τίποτα άλλο… Ήταν λίγο διάστημα μαζί, αλλά μετά δεν ήταν μαζί. Χωρίσανε. Τον λόγο δεν ήθελαν να μου πουν. Δεν ήθελε η κόρη μου».