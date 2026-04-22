Μια ιδιαίτερη «σύμπτωση» έζησε ο Σταύρος Πνευμονίδης, ο οποίος σαν σήμερα, 22 Απριλίου, δύο χρόνια μετά τον ιστορικό τελικό του UEFA Youth League, πανηγύρισε το πρώτο του γκολ στη Super League, στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός με τη φανέλα του Ατρομήτου.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται δανεικός από τον Ολυμπιακό, άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε και βρήκε δίχτυα, σε μια μέρα που φαίνεται πως… του «πάει» ποδοσφαιρικά.

Η 22η Απριλίου, άλλωστε, έχει ήδη χαραχθεί στη μνήμη του, καθώς την ίδια ημερομηνία το 2024 ήταν μέλος της Κ19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το UEFA Youth League, γράφοντας ιστορία απέναντι στη Μίλαν στον μεγάλο τελικό. Σε εκείνο το παιχνίδι, είχε συμμετοχή και στη φάση-κλειδί του δεύτερου γκολ, δίνοντας την ασίστ στον Αντώνη Παπακανέλλο για το 2-0 που ουσιαστικά «κλείδωσε» τον τίτλο.