Ο Γιάννης Στουρνάρας μιλά στον Γιώργο Παπαχρήστο, στην εκπομπή των ΝΕΩΝ «15 Λεπτά», για τον πόλεμο, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τη φοροδιαφυγή, τις τράπεζες και το 2015.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εξηγεί γιατί η Ελλάδα διαθέτει «μαξιλάρια» ασφαλείας, πώς αυξάνονται οι επενδύσεις και γιατί η οικονομία δεν στηρίζεται πλέον μόνο στον τουρισμό.

Δεν λείπουν οι αναφορές στις κρίσιμες στιγμές του 2015, στην ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος και στις πολιτικές πιέσεις που δέχθηκε στο παρελθόν.

«Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος»

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει πως δεν τον γοητεύει καμία άλλη προοπτική πέρα από το έργο του στην Τράπεζα: «Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Εκεί έδωσα τη μάχη όταν έπρεπε και αν χρειαστεί θα την ξαναδώσω».

Για το ενδεχόμενο να αναλάβει κυβέρνηση ειδικού σκοπού, απαντά: «Είμαι πιο χρήσιμος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο».

Πόλεμος και οικονομία

Αναφερόμενος στον πόλεμο, ο Γιάννης Στουρνάρας σημειώνει: «Με φοβίζει, αλλά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα τελειώσει, γιατί έρχονται εκλογές στην Αμερική. Δεν συμφέρει κανέναν να συνεχιστεί».

Για την ελληνική οικονομία δηλώνει: «Η Ελλάδα έχει μαξιλάρια αυτή τη φορά. Όμως αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα ανέβουν οι τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και τροφίμων. Οι ασιατικές χώρες έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα».

Σε ερώτηση για το πλεόνασμα, απαντά: «Θα πάει περισσότερο και από 5%. Περιμένετε λίγο», διευκρινίζοντας πως η ανακοίνωση ανήκει στην υπουργό Οικονομικών. Παράλληλα, τονίζει ότι η όποια βοήθεια προς τους πολίτες «πρέπει να είναι παροδική, μη μόνιμη και στοχευμένη».

Πληθωρισμός και επενδύσεις

Για τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα, εξηγεί: «Έχουμε υπερβάλλουσα ζήτηση, ενώ στην Ευρώπη υπερβάλλουσα προσφορά. Η λύση δεν είναι να μειώσουμε τη ζήτηση, αλλά να αυξήσουμε την προσφορά μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων».

Προσθέτει ότι η χώρα έχει πλέον ισχυρή βιομηχανική βάση: «Τα ελληνικά προϊόντα, όπως καλώδια, τσιμέντα, φάρμακα, κυριαρχούν διεθνώς. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τουρισμός, έχει και βιομηχανία και ενέργεια».

Ακρίβεια και φόροι

Για την ακρίβεια, σημειώνει: «Η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν παγκοσμίως τις τιμές. Η Ελλάδα, ως ανοιχτή οικονομία, δεν μένει ανεπηρέαστη».

Σχετικά με τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα εξηγεί: «Το δημοσιονομικό πρόβλημα θα ήταν μεγάλο και δεν είναι σίγουρο ότι η μείωση θα περάσει στην κατανάλωση. Ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων είναι ελλιπής».

Φοροδιαφυγή και έσοδα

Ο διοικητής επισημαίνει: «Η φοροδιαφυγή μειώνεται, αλλά παραμένει γύρω στο 20-21% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρώπη είναι 15-17%. Τα αδήλωτα εισοδήματα υπολογίζονται σε περίπου 50 δισ. ευρώ, από 70 δισ. πριν 15 χρόνια».

Τονίζει ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές φέρνουν έσοδα και ότι οι περισσότεροι παραβάτες εντοπίζονται «στην οικοδομή, στα ελεύθερα επαγγέλματα και στα συνεργεία». Προσθέτει: «Η φοροδιαφυγή είναι πολύ άδικη. Καλύτερα να εισπράττει το κράτος φόρους και να μοιράζει υπερπλεόνασμα».

Τράπεζες και υπερκέρδη

Για τη λειτουργία των τραπεζών, ο Γιάννης Στουρνάρας αναφέρει: «Δεν είμαστε πλέον η χώρα με τα υψηλότερα περιθώρια. Οι τράπεζες έχουν μεγάλη ρευστότητα και δεν πιέζονται να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων».

Αναφορικά με τα υπερκέρδη, ξεκαθαρίζει: «Αυτό είναι υπερβολή. Οι τράπεζες είχαν ζημίες για χρόνια. Τώρα έχουν κανονικά κέρδη, παρόμοια με της υπόλοιπης Ευρώπης».

Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος

Για την ανεξαρτησία του θεσμού, τονίζει: «Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι απολύτως ανεξάρτητη. Η σημερινή κυβέρνηση την έχει σεβαστεί πλήρως».

Προσθέτει: «Η πρώτη μου θητεία ήταν δύσκολη, η δεύτερη ανέμελη, και ελπίζω η τρίτη να είναι επίσης ανέμελη».

Το 2015 και οι τράπεζες

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για το 2015, ο Στουρνάρας απαντά: «Να κλείσουμε εμείς τις τράπεζες από μόνοι μας; Οι τράπεζες κλείνουν μόνο αν δεν έχουν κεφάλαια ή αν υπάρξει μαζική απόσυρση καταθέσεων. Όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, πράγματι ο κόσμος έτρεξε να πάρει τις καταθέσεις και έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες. Διότι αν άνοιγαν την επόμενη Δευτέρα Θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα».

«Έχω κάνει βαρύ ανασχηματισμό»

Για τη στελέχωση της Τράπεζας, αναφέρει: «Οι μισοί διευθυντές σήμερα είναι γυναίκες. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ανασχηματισμός. Η κυρία Λαγκάρντ το παρατήρησε και το σχολίασε θετικά».

Ερωτηθείς για τον Γιώργο Χουλιαράκη, απαντά: «Φυσικά, είναι εξαιρετικός. Δεν κοιτάζω κοινωνικά φρονήματα». Για τον Γιώργο Πατέλη σημειώνει: «Αυτά είναι προτάσεις της κυβέρνησης, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν γνωρίζω τις προθέσεις».