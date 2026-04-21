Σε ένα ξωκκλήσι λίγο έξω από το χωριό Προφήτης Ηλίας γράφτηκε ένα νέο, σκοτεινό κεφάλαιο, στο θρίλερ της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη μητέρας τριών παιδιών.

Ο πρώην σύντροφός της και πατέρας ενός παιδιού, εντοπίστηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο, έχοντας – σύμφωνα με τις πληροφορίες – βάλει τέλος στη ζωή του με κοντόκανη καραμπίνα. Ο ίδιος βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της γυναίκας. Μόλις λίγες ώρες πριν είχε καταθέσει στις Αρχές.

Οι αμυχές σε πρόσωπο και χέρια είχαν προκαλέσει ερωτήματα, με τον ίδιο να επιμένει, πως προέρχονταν από πτώση με μηχανάκι. Ωστόσο, μαρτυρίες κάνουν λόγο για μια σχέση με εντάσεις και ζήλια, που είχε λήξει πριν περίπου δύο μήνες.

Θρίλερ με την τύχη της 43χρονης και αναπάντητα ερωτηματικά

Την ίδια στιγμή, τα ίχνη της 43χρονης χάνονται μυστηριωδώς στην περιοχή μεταξύ Αρχάνες και Αθάνατοι. Κάμερες έχουν καταγράψει το αυτοκίνητό της να κινείται εκεί, πριν εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος. Ούτε το όχημα έχει βρεθεί, ούτε η ίδια, ενώ το κινητό της τηλέφωνο εξέπεμπε σήμα στην περιοχή, μέχρι που σταμάτησε χθες (20/4) το απόγευμα.

Νέα στοιχεία εντείνουν το μυστήριο: το πρωί της Κυριακής, ο 43χρονος φέρεται να εμφανίστηκε σε κατάσταση έντονης ταραχής σε καφετέρια στους Αθανάτους, ζητώντας να του καλέσουν ταξί. Πού κατευθύνθηκε; Τι μεσολάβησε;

Η οικογένεια της αγνοούμενης αποκλείει το ενδεχόμενο να έφυγε οικειοθελώς χωρίς να ειδοποιήσει, τονίζοντας πως πάντα επικοινωνούσε με τα παιδιά της, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές.

Πού βρίσκεται η 43χρονη μητέρα; Πρόκειται για εθελοντική εξαφάνιση; Για κάποιο ατύχημα; Ή για κάτι πιο σκοτεινό;

Μέχρι να δοθούν απαντήσεις η οικογένεια της περιμένει ένα σημάδι ζωής.