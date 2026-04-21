Αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 21ης Απριλίου, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή. Η δράση ήταν μεγάλης κλίμακας και εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών της ΕΛ.ΑΣ. για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Δυτική Αττική.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., τη Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Στην επιχείρηση αξιοποιήθηκαν επίσης αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθησαν δέκα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν τριάντα παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, μη διενέργεια ελέγχου ΚΤΕΟ και μη χρήση κράνους.

Ευρήματα και περαιτέρω έρευνες

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών σε κατοικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κυνηγετικές καραμπίνες κρυμμένες σε σηπτική δεξαμενή. Για τα όπλα αυτά είχε δηλωθεί κλοπή το 2025 σε περιοχές του Περάματος και της Θήβας. Εντοπίστηκε επίσης πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Σε ξεχωριστή έρευνα σε επιχείρηση ανακύκλωσης διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στο χώρο της βρέθηκε φορτηγό γεμάτο στερεά απόβλητα, το οποίο κατασχέθηκε.

Τέλος, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.114 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η σχηματισθείσα δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.