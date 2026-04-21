Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι, καθώς όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, οι αρχές στρέφουν την προσοχή τους και σε άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με τα όσα συνέβησαν στην Κεφαλονιά τη νύχτα της 14ης Απριλίου.

Διαβάστε ακόμα: Κεφαλονιά: Όσα συνέβησαν στο δωμάτιο της Μυρτούς – Τα πρόσωπα στο AirBnB και η «ένοχη σιωπή»

Την ώρα που οι Αρχές ερευνούν αν το άτυχο κορίτσι είχε εμπλακεί σε κυκλώματα ναρκωτικών και μαστροπείας, τις δικές του εξηγήσεις μέσα από τη φυλακή δίνει ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς.

«Δεν την παγίδευσα»

Ο ίδιος αρνείται ότι παγίδευσε τη Μυρτώ ή ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο «να την εξαφανίσει».

Εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους που είναι προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, οι αρχές εξετάζουν και έναν 66χρονο από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε και να έστειλε χρήματα στη 19χρονη το μοιραίο βράδυ. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για την ύπαρξη άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Διαβάστε ακόμα: Κεφαλονιά: Μου είπε «δώσε μου λεφτά, θα μείνω στα παγκάκια» – Ο 66χρονος μιλάει πρώτη φορά για τη Μυρτώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο γυναίκες φαίνεται πως μπορούν να ρίξουν φως στο μυστήριο του μοιραίου βραδιού στο ξενοδοχείο. Μία 18χρονη αναμένεται να καταθέσει στις αρχές, καθώς βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο μαζί με έναν 22χρονο κατηγορούμενο, δίπλα από εκείνο όπου ήταν η Μυρτώ με τον 23χρονο και τον 26χρονο.

Η παιδική φίλη

Υπάρχει επίσης μια παιδική φίλη της Μυρτώς , η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υποστηρίζει ότι η 19χρονη είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν από τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να την είχε απειλήσει ακόμη και για τη ζωή της. Η κατάθεσή της αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

«Εκείνο το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος έβγαλε έξω τη Μυρτώ, ο λόγος που εγώ έμεινα στο δωμάτιο ήταν για να βγάλω περούκα, ρούχα και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν εμπλέκομαι σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Γνωριστήκαμε πριν ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα», έχει δηλώσει ο 23χρονος μέσα από το κελί του στον Κορυδαλλό.

«Είμαι το θύμα, όχι ο “εγκέφαλος”»

Ο 66χρονος συνταξιούχος από την Πρέβεζα είναι το πρόσωπο που έκανε βιντεοκλήση με τη Μυρτώ λίγο πριν εκείνη καταρρεύσει. Αν και δεν γνώριζε ούτε το μικρό της όνομα, προσφέρθηκε να της στείλει μέσω IRIS το ποσό των 220 ευρώ, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο MEGA.

«Στις 05:04 χτύπησε το τηλέφωνό μου. Με είχε πάρει ο 23χρονος και μου είπε (…) ότι τη Μυρτώ την έστειλαν με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και τότε τον ρώτησα γιατί; τι κάνατε; και μου λέει κάναμε κόκα. (…) Μου είπε “φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η αστυνομία απ’ έξω” και όταν τον ρώτησα γιατί, μου είπε “φοβάμαι να πάω”. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του (…)», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 66χρονος στο Live News.

«Εγώ είμαι το θύμα», υποστήριξε, δηλώνοντας πως έπεσε θύμα παγίδας. «Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. (…) Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ “της πιάτσας” και με είχε “κόψει” ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε “χορηγό”. Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή», είπε χαρακτηριστικά.

Μυστήριο γύρω από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει και το ζήτημα των ενοίκων του ξενοδοχείου εκείνο το βράδυ, καθώς και το τι συνέβη με το υλικό των καμερών ασφαλείας. Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος είχε ισχυριστεί πως δεν υπήρχαν άλλοι ένοικοι στο ξενοδοχείο.

Διαβάστε ακόμα: Κεφαλονιά: «Χυδαίο ψέμα ότι διαγράφηκαν αρχεία από την κάμερα» – Τι ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης του καταλύματος

Ο γιος της και ιδιοκτήτης του Airbnb, μιλώντας στο MEGA, απάντησε: «Έχει δοθεί εξαρχής από την πρώτη ημέρα στην αστυνομία οι κάρτες SD και της εξωτερικής και της εσωτερικής κάμερας. Είναι πολύ πιθανό να μην έχουν καταγραφεί κάποια πλάνα, όχι να έχουν διαγραφεί όμως, να μην έχουν καταγραφεί».

Άρση του απορρήτου

«Εγώ είμαι υπεύθυνος για τις κρατήσεις. Αυτό που γνώριζε η μητέρα μου ήταν ότι πραγματοποιούνται ανακαινίσεις, κάτι που ισχύει. Προφανώς δεν υπήρχε μόνο ένα δωμάτιο εκείνη τη νύχτα διαθέσιμο», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης της πανσιόν στο Live News.

Διαβάστε ακόμα: Κεφαλονιά: «Υποπτεύομαι τους πάντες, βρωμάει αυτή η ιστορία» – Τι αποκαλύπτει η αδελφή της Μυρτούς

Πολλές από τις απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, που βρίσκονται σε εξέλιξη.