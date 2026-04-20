Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, με την Αστυνομία να εξετάζει και το κατάλυμα στο οποίο έμεινε η νεαρή μαζί με τον 23χρονο και τον 26χρονο το μοιραίο βράδυ.

Στο «μικροσκόπιο» το κατάλυμα και οι ένοικοι

Αν και η ιδιοκτήτρια του AirBnB έλεγε πως δεν είχε άλλους πελάτες πέραν από την Μυρτώ και τον 23χρονο, το «Live News» του Mega αποκαλύπτει με στοιχεία και μαρτυρίες πως μόνο κλειστό δεν ήταν τελικά το κατάλυμα και πως υπήρχαν και άλλοι ένοικοι εκείνο το βράδυ:

Ένα 18χρονο κορίτσι στο δωμάτιο 11.

Ο 56χρονος πατέρας της με τη σύντροφό του στο δωμάτιο 15.

Ήταν 27 λεπτά μετά τα μεσάνυκτα και στο κατάλυμα μπαίνει ο 23χρονος με την Μυρτώ. Η ιδιοκτήτρια τους οδηγεί στο δωμάτιο 10 στον πρώτο όροφο. «Τους ανέβασα επάνω, τους πήγα στο δωμάτιο. Μου είπαν πολύ ωραίο. Μόνο αν έχει καλή ηχομόνωση με ρώτησε το παιδί».

Η ιδιοκτήτρια φεύγει και στο δωμάτιο μένει η Μυρτώ και ο 23χρονος. Ακριβώς δίπλα, στο δωμάτιο 11, διαμένει ένα 18χρονο κορίτσι, ενώ στον κάτω όροφο, στο δωμάτιο 15, ο 56χρονος πατέρας της μαζί με τη σύντροφό του.

Τι άκουσαν και τι είδαν αυτοί οι μάρτυρες; Γιατί η ιδιοκτήτρια του καταλύματος απέκρυψε την παρουσία τους; Τι λένε οι κατηγορούμενοι για εκείνους; Οι αποκαλύψεις του «Live News» είναι καταιγιστικές.

Από το περιβάλλον της 18χρονης σημειώνεται:

«Η κοπέλα έμενε στο ξενοδοχείο από το Πάσχα. Ο 22χρονος την είχε επισκεφθεί και την προηγούμενη μέρα στο ίδιο δωμάτιο. Εκείνο το βράδυ ο 22χρονος ήταν για ένα ποτό και κανόνισαν να πάει αργότερα να την βρει. Εκείνη άκουσε κάποια στιγμή τη φωνή του 26χρονου και τον αναγνώρισε. Πήρε τηλέφωνο τον 22χρονο και τον ενημέρωσε πως στο ξενοδοχείο είναι και ο 26χρονος. Αργότερα, της ανέφερε ο 22χρονος ότι τον είχε καλέσει και του είχε πει ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Όταν άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει, γιατί φοβήθηκε και της είπε 22χρονος να μείνει μέσα. Ο 22χρονος έφυγε ξαφνικά και με την 18χρονη μίλησε αργότερα. Της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο είδε τη Μυρτώ κάτω και άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει ‘ζεις;’ Έπειτα, πήρε το μπουφάν της και την κατέβασε στο ΕΚΑΒ μαζί με τον 26χρονο».

Το μυστηριώδες κορίτσι στο δωμάτιο 11 είναι η σύντροφος του 22χρονου κατηγορούμενου όπως αποκαλύπτει ο αδελφός του.

«Υπάρχει μία κοπέλα που ήταν στο δωμάτιο με τον αδελφό μου. Ήταν πριν πάνε όλα τα παιδιά στα δωμάτια».

Και ο 22χρονος στην απολογία του υποστήριξε πως στο κατάλυμα βρέθηκε εκείνο το βράδυ γιατί είχε πάει να επισκεφτεί την κοπέλα του που έμενε εκεί με τον πατέρα της για τις ημέρες του Πάσχα.

«Εγώ δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή είχα κανονίσει να βρεθώ με τους άλλους κατηγορούμενους. Έμενα σε άλλο δωμάτιο με ένα άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί τις ημέρες του Πάσχα».

Πατέρας και κόρη μένουν σε ξεχωριστά δωμάτια. Η 18χρονη στον 1ο όροφο και ο πατέρας στο ισόγειο. Όταν ο 22χρονος φτάνει στο κατάλυμα για να την συναντήσει, η 18χρονη φέρεται να του είπε:

«Η κοπέλα αυτή του ανέφερε του αδελφού μου ‘ξέρεις ποιος είναι στο δίπλα δωμάτιο’ και λέει ο αδελφός μου όχι. Και του απαντά ‘είναι ο 26χρονος αρσιβαρίστας’. Γιατί ο αδελφός μου γνωρίζεται με τον 26χρονο».

Αν και εφόσον ισχύει, σημαίνει πως η 18χρονη παρά την καλή ηχομόνωση του καταλύματος έμαθε πως στις 02:21 τη νύχτα ο 26χρονος αρσιβαρίστας μπήκε στο κατάλυμα και κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο 10 που βρισκόταν η Μυρτώ και ο 23χρονος.

«Επικοινωνεί ο αδελφός μου με τον 26χρονο. Του λέει ‘είσαι εδώ;’ ‘Ναι’ του απαντά. Πάει για δύο λεπτά και επιστρέφει στο δωμάτιο».

«Δεν πέρασαν 2 λεπτά και άρχισε ο 26χρονος να χτυπά την πόρτα στο δωμάτιο 11 που ήταν ο αδελφός μου με το άλλο πρόσωπο. Στο καπάκι τον παίρνει και τηλέφωνο και του λέει ‘έλα γρήγορα η κοπέλα έχει πάθει επιληπτικό σοκ’», λέει ο αδερφός του 22χρονου.

«Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Όντως πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά», έχει πει ο νεαρός στην απολογία του.

Δευτερόλεπτα μετά εμφανίζονται να κουβαλούν αναίσθητη την Μυρτώ. Πόρτες ανοίγουν και κλείνουν. Ακούγονται φωνές, ποδοβολητά, γίνεται προσπάθεια να επαναφέρουν ένα κορίτσι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Όλα αυτά στις 04:00 τα ξημερώματα. Εύλογο θα θεωρεί κανείς πως όλοι οι ένοικοι αναστατώθηκαν, οι οποίοι πάντως δεν φαίνεται να βγήκαν από τα δωμάτιά τους.

Η έρευνα για τα όσα συνέβαιναν πίσω από τα κλειστά δωμάτια συνεχίζεται χωρίς να αποκλείεται να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών.