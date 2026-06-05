Η Ήρα, ο πρώτος σκύλος διασώστης-ναυαγοσώστης του Ερυθρού Σταυρού, εντυπωσίασε σε επίδειξη διάσωσης που μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, η Ήρα συμμετείχε σε σενάριο διάσωσης ατόμου που κινδύνευε από πνιγμό. Αφού εντόπισε το θύμα, φορώντας ειδικό ναυαγοσωστικό σαμαράκι με λαβές, προχώρησε στη ρυμούλκησή του προς την ακτή. Εκεί, το άτομο μπορούσε να κρατηθεί από τη σκύλα ή να υποστηριχθεί από τον ναυαγοσώστη-χειριστή της.

Ο ρόλος της Ήρας θεωρείται καθοριστικός για την άμεση προσέγγιση και ασφαλή μεταφορά του ατόμου εκτός νερού. Μετά τη διάσωση, οι διασώστες προχωρούν σε έλεγχο αισθήσεων και αναπνοής. Αν το θύμα αναπνέει, τοποθετείται σε θέση ανάνηψης και προστατεύεται από την υποθερμία μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια.

Οι ειδικοί υπογράμμισαν ότι οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρούν άμεση επαφή με πανικόβλητο άτομο στο νερό. Συνιστάται η επιλογή μη κολυμβητικής διάσωσης, με χρήση σωσιβίων ή άλλων αντικειμένων που επιτρέπουν στο θύμα να επιπλεύσει με ασφάλεια μέχρι να καταφθάσουν οι διασώστες.