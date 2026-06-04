Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες φίλων και γειτόνων της 39χρονης Βασιλικής, που μίλησαν στην εκπομπή Live News του MEGA και περιέγραψαν το δράμα των δύο παιδιών της, ένα δράμα που όπως φαίνεται, είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τη δολοφονία της μητέρας τους και συνεχίζεται και μετά.

Οι κινήσεις και τα λόγια της 10χρονης κόρης στο σχολείο είχαν κατά καιρούς προκαλέσει ανησυχία. Το ίδιο και οι ερωτήσεις που απηύθυνε στις φίλες της μητέρας της, αφήνοντας να διαφανεί πως κάτι δεν πήγαινε καλά στο σπίτι.

Τόσο η 10χρονη όσο και η 6χρονη αδερφή της φαίνεται πως είχαν βιώσει σκηνές βίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι φωνές τις ξυπνούσαν τα βράδια και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Φόβος, αγωνία και ανασφάλεια έγιναν σταδιακά η καθημερινότητά τους. Τα δύο κορίτσια ήταν μάρτυρες σε σκηνές κακοποίησης, που δύσκολα θα σβήσουν από τη μνήμη τους. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο πατέρας είχε φτάσει στο σημείο να χτυπά τη σύζυγό του ακόμη και με ζώνη.

Ο πατέρας του καθ’ ομολογίαν δράστη δήλωσε στην εκπομπή του MEGA, ότι δεν είχε αντιληφθεί τίποτα για την κακοποίηση της νύφης του, ούτε για την ψυχολογική πίεση που βίωναν οι εγγονές του.

Τα δύο κορίτσια παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν φροντίδα και ψυχιατρική βοήθεια. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, για να διαπιστωθεί αν τη νύχτα του εγκλήματος τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά, ώστε να μην ξυπνήσουν.

Η επόμενη μέρα για τα δύο παιδιά

Μία ακόμη τραγική για τ αδύο κορίτσια εξέλιξη ωστόσο είναι, ότι η αδερφή της δολοφονημένης Βασιλικής, που είχε αιτηθεί την επιμέλεια των παιδιών, φέρεται να δήλωσε, ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ευθύνες. Έτσι, εξετάζεται το ενδεχόμενο, η επιμέλεια να ανατεθεί στη γιαγιά τους, με δικαστικό συμπαραστάτη.

Προς το παρόν, τα παιδιά παραμένουν υπό την παρακολούθηση των γιατρών, ενώ «έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν οι συγγενείς του δολοφόνου», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Τα δύο παιδιά της 39χρονης, που πλέον γνωρίζουν για τον θάνατο της μητέρας τους, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μέλλον γεμάτο συγκίνηση και βαθύ προβληματισμό για το πώς θα συνεχίσουν τη ζωή τους.