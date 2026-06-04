Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα παιδιά τους.

Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Πέμπτης και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία της απολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 41χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του, επιμένοντας στον ισχυρισμό που έχει προβάλλει από την πρώτη στιγμή μετά τη σύλληψή του. Έτσι, ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της Ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου για να δώσει τις εξηγήσεις του σχετικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Ο «θάνατος» και οι ακραίες μέθοδοι παρακολούθησης

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης, πίσω από την άγρια γυναικοκτονία κρύβεται η παθολογική ζήλια του δράστη, ο οποίος είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τους τελευταίους μήνες της ζωής της. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, ο 41χρονος διέδιδε συστηματικά στο περιβάλλον του ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

​Προκειμένου να ελέγχει πλήρως την καθημερινότητά της, ο δράστης είχε επιστρατεύσει ακραίες μεθόδους παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού (GPS) στο αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας, καθώς και κρυφές συσκευές ηχογράφησης μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι. Παράλληλα, δεν είχε διστάσει να δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram με το ανατριχιαστικό ψευδώνυμο «θάνατος», μέσω του οποίου κατασκοπεύει κάθε ψηφιακή δραστηριότητα της 39χρονης.

«Τέρμα από παιδί μου» – Ξεσπά ο πατέρας του κατηγορούμενου

Ο πατέρας του κατηγορούμενου σε δηλώσεις του στο Star ξέσπασε και μίλησε με σκληρά λόγια για τον γιο του.

«Να πληρώσει για το κακό που έκανε», δήλωσε αρχικά ο πατέρας του κατηγορούμενου και συνέχισε: «Θα τον έφτυνα αυτό που έκανε, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας». Ο άνδρας δεν γνώριζε για τα όσα βίωνε η νύφη του στα χέρια του γιο του.

«Τέρμα από παιδί μου. Εγώ εκεί που το ξέγραψα είναι που έδωσε…που νάρκωσε τα παιδιά. Ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν λες και ήταν ζώο», σημείωσε ο πατέρας του κατηγορούμενου.