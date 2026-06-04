Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο 41χρονος καθ’ ομολογία δράστης της στυγερής γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του συζυγοκτόνου έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης, πίσω από την άγρια γυναικοκτονία κρύβεται η παθολογική ζήλια του δράστη, ο οποίος είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τους τελευταίους μήνες της ζωής της. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, ο 41χρονος διέδιδε συστηματικά στο περιβάλλον του ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

​Προκειμένου να ελέγχει πλήρως την καθημερινότητά της, ο δράστης είχε επιστρατεύσει ακραίες μεθόδους παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού (GPS) στο αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας, καθώς και κρυφές συσκευές ηχογράφησης μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι. Παράλληλα, δεν είχε διστάσει να δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram με το ανατριχιαστικό ψευδώνυμο «θάνατος», μέσω του οποίου κατασκοπεύει κάθε ψηφιακή δραστηριότητα της 39χρονης.

«Τέρμα από παιδί μου» – Ξεσπά ο πατέρας του κατηγορούμενου

Ο πατέρας του κατηγορούμενου σε δηλώσεις του στο Star ξέσπασε και μίλησε με σκληρά λόγια για τον γιο του.

«Να πληρώσει για το κακό που έκανε», δήλωσε αρχικά ο πατέρας του κατηγορούμενου και συνέχισε: «Θα τον έφτυνα αυτό που έκανε, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας». Ο άνδρας δεν γνώριζε για τα όσα βίωνε η νύφη του στα χέρια του γιο του.

«Τέρμα από παιδί μου. Εγώ εκεί που το ξέγραψα είναι που έδωσε…που νάρκωσε τα παιδιά. Ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν λες και ήταν ζώο», σημείωσε ο πατέρας του κατηγορούμενου.