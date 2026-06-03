Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, καθώς μάρτυρας περιέγραψε τα τελευταία της λόγια πριν χάσει τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της.

Ο αυτήκοος μάρτυρας ανέφερε, ότι ειδοποίησε την Αστυνομία και υπέδειξε το σπίτι από όπου ακούγονταν οι απελπισμένες φωνές. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, άκουσε τη γυναίκα να εκλιπαρεί για βοήθεια. Όπως είπε «Ακούστηκε “βοήθεια” και “μη, γιατί;”. Τέτοια λόγια. Προφανώς η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί».

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή που έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο. Όπως τόνισε, ο δράστης φάνηκε σαστισμένος στη θέα τους, ρωτώντας τι ήθελαν στο σπίτι του, παρότι ήταν λουσμένος στο αίμα της 39χρονης.

«Ήταν μούσκεμα, σε μια άθλια κατάσταση, γεμάτος αίματα στα χέρια και τα πόδια», δήλωσε στον Alpha. «Μόλις άνοιξε την πόρτα, εγώ τα έχασα. Λέει ένα σαν “τι έγινε;” και αστυνομικός του λέει “πού είναι η γυναίκα σου, θέλω να δω τη γυναίκα σου”. Μας λέει ότι “είναι εκεί πίσω” και του είπαν να καθίσει κάτω, όπου του πέρασαν και χειροπέδες».

Προκλητικός ο 41χρονος και οι γονείς του

Ο 41χρονος λογιστής από την Καλαμάτα παραμένει προκλητικός και αμετανόητος, επιμένοντας στην εκδοχή της αυτοάμυνας, παρά τις 45 μαχαιριές και τα δεκάδες χτυπήματα που δέχθηκε η 39χρονη σύζυγός του. Αλλά και ο πατέρας του σε δηλώσεις του στάθηκε στο ότι ο γιος του έχασε την δουλειά του, το σπίτι του και τα παιδιά του, αδιαφορώντας σχεδόν για το γεγονός ότι η νύφη του έχασε τη ζωή της από τα χέρια του γιου του.

Η δε μητέρα του δήλωσε ότι «μας πονάει όλο αυτό που έχει γίνει και είμαστε σε άσχημη κατάσταση. Εμείς θέλουμε να δούμε τα εγγόνια μας, αλλά δεν μας αφήνουν να πάμε». Η απολογία του 41χρονου ενώπιον του ανακριτή έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη (4/6).

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.