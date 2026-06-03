Σε βαρύ κλίμα θλίψης και συγκίνησης τελέστηκε στην Καλαμάτα η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, η οποία έπεσε θύμα γυναικοκτονίας από τον 41χρονο σύζυγό της. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου για να της πουν το τελευταίο αντίο, λίγες ημέρες μετά το τραγικό έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από τη δολοφονία της άτυχης μητέρας δύο παιδιών, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, δέχθηκε δεκάδες μαχαιριές μέσα στο σπίτι της.

Σπαρακτικές ήταν οι στιγμές για την αδελφή και τη θεία της 39χρονης, που καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη απώλεια, ενώ παράλληλα στηρίζουν τα δύο ανήλικα παιδιά που άφησε πίσω της η Βασιλική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια, ηλικίας 10 και 6 ετών, ενημερώθηκαν για τον θάνατο της μητέρας τους με τη συνδρομή ψυχολόγων και παρουσία συγγενικών τους προσώπων. Η αδελφή της 39χρονης έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει τη φροντίδα και την ανατροφή τους.

Με λευκά λουλούδια στα χέρια, όσοι βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη της Βασιλικής, ζητώντας παράλληλα να μην ξεχαστεί η τραγική ιστορία της. Η σορός της έφτασε στον ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας λίγο πριν από τις 19:00, μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης.