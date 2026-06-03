Παγιδευμένη σε έναν κύκλο βίας από τον οποίο είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να ξεφύγει, χωρίς να τα καταφέρει, ήταν η 39χρονη μητέρα δύο κοριτσιών 6 και 10 ετών στην Καλαμάτα, την οποία δολοφόνησε με 45 μαχαιριές ο 41χρονος σύζυγός της, βάζοντας τραγικό τέλος σε μια ζωή γεμάτη φόβο και κακοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε η εκπομπή Live News, η 39χρονη είχε επισκεφθεί δικηγόρο στην Καλαμάτα λίγες εβδομάδες πριν τη δολοφονία της, ζητώντας πληροφορίες για την έκδοση διαζυγίου. «Πριν από περίπου 20 με 25 ημέρες η 39χρονη απευθύνθηκε σε εμένα, προκειμένου να λάβει νομική υποστήριξη. Σκοπός της ήταν να μάθει, πώς πρέπει να κινηθεί, για να πάρει διαζύγιο», αναφέρει η δικηγόρος.

Η ίδια περιγράφει, ότι η γυναίκα έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης. «Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα, πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην Αστυνομία και να την βοηθήσω κι εγώ σε περίπτωση που έχει υποστεί κακοποίηση οποιουδήποτε είδους».

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος φαίνεται πως παρακολουθούσε καθημερινά τη σύζυγό του. Είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ στο Facebook για να ελέγχει τις επαφές της και συχνά εμφανιζόταν απρόσμενα μπροστά της. «Η 39χρονη με κάλεσε πάλι την επόμενη μέρα και ήρθε και με βρήκε στα δικαστήρια. Εκεί, είδα κάποιον να μας κοιτάζει επίμονα και έντονα… Μου είπε: “Είναι ο άντρας μου”. Και αμέσως, τρομαγμένη, σηκώθηκε και έφυγε», θυμάται η δικηγόρος.

Οι μαρτυρίες και το προφίλ του δράστη

Ξάδελφος του 41χρονου δήλωσε: «Ήταν το πιο ώριμο παιδί, το πιο καλό παιδί, από όλο μας το σόι… Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα με τίποτα». Παράλληλα, άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού ανέφερε, ότι δεν είχε αντιληφθεί ποτέ εντάσεις μεταξύ τους, ενώ σε καφετέρια της Καλαμάτας, λίγο πριν το έγκλημα, κανείς δεν παρενέβη, όταν ο δράστης φέρεται να την προσέβαλε δημόσια.

Η 39χρονη περνούσε τις περισσότερες ώρες στο σπίτι, απομονωμένη με τα δύο παιδιά της. Είχε απευθυνθεί για βοήθεια στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας. «Εμείς είμαστε εδώ, για να σχεδιάσουμε και το μετά. Για να κάνουμε πιο εύκολη το κομμάτι της εξόδου της, από μία κατάσταση ομηρίας», ανέφερε υπάλληλος του Κέντρου.

Το σχέδιο διαφυγής που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει

Η αδελφή της αποκάλυψε, ότι είχαν καταρτίσει μαζί σχέδιο διαφυγής. «Είχαμε κάνει ένα τέτοιο σχέδιο μαζί, για το πώς θα ξεφύγει, αλλά… δεν πρόλαβε. Ήθελε να φύγει με τα παιδιά και δεν ήθελε τίποτα άλλο», είπε συγκλονισμένη.

Οι ισχυρισμοί του 41χρονου κατέρρευσαν γρήγορα από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας. Τα τραύματα στο σώμα της γυναίκας δεν παρέπεμπαν σε αυτοχειρία, όπως αρχικά υποστήριζε. Ο ίδιος ομολόγησε τελικά, όταν κατάλαβε ότι τα στοιχεία θα αποκάλυπταν την αλήθεια. «Ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια και την δουλειά του και τα πάντα όλα. Δεν του έλειπε τίποτα», δήλωσε ο πατέρας του δράστη.

Τα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης παραμένουν νοσηλευόμενα στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ η αδελφή της έχει ήδη ζητήσει την επιμέλειά τους. «Τα παιδιά για μένα, είναι το λιγότερο, γιατί δεν έχουν θέμα, από αγάπη που έχουν, από εύπορη μεγάλη οικογένεια. Προϋπήρχε κάτι», ανέφερε ο ξάδελφος του 41χρονου.

Η αθέατη όψη της γυναικοκτονίας

Η γυναίκα είχε γνωρίσει τον άνδρα που έγινε δολοφόνος της σε νεαρή ηλικία. Αρχικά απέφευγε να μιλήσει για τα προβλήματα στη σχέση τους. «Δεν το περιμέναμε με τίποτα. Είχαν κάποια μικρά προβλήματα, τα οποία, ας πούμε, είναι στο πλαίσιο της “καθημερινότητας” των ζευγαριών», είπε ο εργοδότης του δράστη.

Ωστόσο, με τον καιρό, τα σημάδια κακοποίησης έγιναν εμφανή. Οι φωνές από το σπίτι και οι εκκλήσεις της για βοήθεια αποκάλυπταν την πραγματικότητα. «Αν γνώριζε αυτή την κοπελίτσα από 16-17… την έδερνε. “Πού ήσουνα ρε… τέτοια 5 χρόνια…;”. “Φοβόμουν”. “Ρε φύγε, χώρισέ τον”, τίποτα», περιγράφει μαρτυρία στο Live News.

Η γειτονιά έχει βυθιστεί στη σιωπή και τη θλίψη. Ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει από εκείνο το ξημέρωμα που η 39χρονη έχασε τη ζωή της. Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί αύριο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.