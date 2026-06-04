Ο καθ’ ομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Πέμπτη (04/06) ενώπιον του ανακριτή, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή και συγκίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του, ενώ η διαδικασία της απολογίας του αναμένεται να ρίξει φως στα κίνητρα και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Σε βάρος του συζυγοκτόνου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη λήψης αποτελεσματικότερων μέτρων προστασίας για τα θύματα.

«Τέρμα από παιδί μου» – Ξεσπά ο πατέρας του κατηγορούμενου

Ο πατέρας του κατηγορούμενου σε δηλώσεις του στο Star ξέσπασε και μίλησε με σκληρά λόγια για τον γιο του.

«Να πληρώσει για το κακό που έκανε», δήλωσε αρχικά ο πατέρας του κατηγορούμενου και συνέχισε: «Θα τον έφτυνα αυτό που έκανε, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας». Ο άνδρας δεν γνώριζε για τα όσα βίωνε η νύφη του στα χέρια του γιο του.

«Τέρμα από παιδί μου. Εγώ εκεί που το ξέγραψα είναι που έδωσε…που νάρκωσε τα παιδιά. Ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν λες και ήταν ζώο», σημείωσε ο πατέρας του κατηγορούμενου.