Νέος εκπρόσωπος Τύπου του Εφετείου Αθηνών επελέγη με τη ψήφο της Ολομέλειας των συναδέλφων του που υπηρετούν στο Δικαστήριο ο πρόεδρος Εφετών Δημήτρης Ορφανίδης.

Το Εφετείο της Αθήνας ,όπως και τα ανώτατα δικαστήρια ,ο Αρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο ,τα τελευταία χρόνια με βάση και την πρόβλεψη του σχετικού νόμου έχουν ορίσει εκπρόσωπο Τύπου για την ενημέρωση του κοινού όχι μόνο για υποθέσεις με μεγάλο αντίκτυπο ,αλλά και για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Δικαστηρίου με γνώμονα πάντα το σεβασμό και την τήρηση όλων των κανόνων.

Η θητεία του κυρίου Ορφανίδη, όπως και της αναπληρώτριας συναδέλφου του Ελευθερίας Κώνστα θα είναι τριετής.

Συγκεκριμρνα στις 28 Μάίου 2026 η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών εξέλεξε ως εκπρόσωπο τύπου του Δικαστηρίου τον Πρόεδρο Εφετών Δημήτριο Ορφανίδη, o οποίος εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1995 κατόπιν παρεδρικών εξετάσεων και το 2023 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών.

Αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου εξελέγη η εφέτης Ελευθερία Κώνστα, η οποία εισήχθη στο δικαστικό σώμα το 1999 και προήχθη στο βαθμό του εφέτη το 2017 και πρόσφατα στο βαθμό του Προέδρου εφετών.

Η θητεία τους είναι τριετής.

Σύμφωνα με την ολομέλεια τα καθήκοντα του εκπροσώπου Τύπου είναι:

α) να συντάσσει και να εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα δελτία τύπου για τις σημαντικότερες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών που εκδίδονται τόσο σε αστικές, όσο και σε ποινικές αποφάσεις.

β) να συντάσσει δελτία τύπου για την ενημέρωση των πολιτών για τις εν γένει δραστηριότητες του Εφετείου Αθηνών που έχουν γενικότερο ενδιαφέρον. Τα δελτία τύπου θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εφετείου Αθηνών.

γ) να δέχεται από Δημοσιογράφους τα γραπτά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα απαντά σε αυτά μόνο εάν αναφέρεται σε περαιωμένες υποθέσεις.