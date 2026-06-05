Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξελίσσεται σε απειλή για όλες τις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Η τοποθέτησή της ήρθε μετά την έκρηξη drone στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτούς τους κινδύνους είναι καθολική», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας την ενότητα της Ε.Ε. απέναντι στις απειλές που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας, ναυτικό drone του τύπου που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία εξερράγη στην Κωνστάντζα, κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν θύματα ούτε υλικές ζημιές.

Ο νομάρχης της Κωνστάντζας, Αντριάν Τεοντόρ Πικόιου, δήλωσε σύμφωνα με ενημερωτικό ιστότοπο ότι το Κίεβο ενημέρωσε το Βουκουρέστι πως το drone αποτελούσε μέρος ομάδας πέντε τέτοιων σκαφών. Το δεύτερο εξ αυτών εξερράγη εντός ουκρανικού εδάφους, ενώ τα υπόλοιπα τρία αναζητούνται.

Από πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι τα συγκεκριμένα ναυτικά drones «είναι ουκρανικά» και ότι «οποιαδήποτε απόπειρα σύνδεσής τους με τη Ρωσία και απόδοσης ευθύνης στη Ρωσία είναι τελείως αβάσιμη».