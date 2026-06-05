Έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας, το περιστατικό οφείλεται σε αυτοανατίναξη μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας.

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area. Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Το θαλάσσιο drone, όπως διευκρινίζει το υπουργείο, είναι τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του στρατού της Ρουμανίας.

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ — Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

Από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ενώ οι Ρουμανικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν εικόνες και βίντεο που καταγράφουν τη μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζα.

Επίσης, οι ρουμανικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο της έκρηξης και διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Μετά το περιστατικό, δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν επιθεώρηση στο λιμάνι τη Κωνστάντζα και κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας, αναζητώντας πιθανά επιπλέον drones, σύμφωνα με δήλωση του Ρουμάνου αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Ραέντ Αραφάτ.

«Γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει κίνδυνος αυτοανάφλεξης, έχουμε… εκκενώσει την περιοχή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα drones», ανέφερε ο Αραφάτ στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε επίσης ότι:«Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά», υπογραμμίζοντας ότι οι Ρουμανικές Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.

Σημειώνεται ότι, το λιμάνι της Κωνστάντζα αποτελεί στρατηγικής σημασίας το ΝΑΤΟ και βασικό κόμβο μεταφορών και εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα. Το γεγονός αυτό προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την προέλευση της έκρηξης.