Ερωτήματα προκαλούν οι αναφορές για αλλαγές στην εικόνα του εξωτερικού χώρου της κατοικίας του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, καθώς ορισμένα αντικείμενα που βρίσκονταν στο σημείο φέρεται να έχουν μετακινηθεί ή να μην βρίσκονται πλέον στη θέση τους.

Το θέμα παρουσιάστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με αφορμή παρατηρήσεις δημοσιογράφου που επισκέφθηκε την περιοχή και διαπίστωσε διαφορές σε σχέση με προηγούμενη παρουσία του έξω από το ακίνητο.

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Ποια αντικείμενα φέρεται να μετακινήθηκαν

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, μια πετσέτα που βρισκόταν σε ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα δεν εντοπίστηκε στο ίδιο σημείο. Αναφορές έγιναν επίσης για ένα τασάκι και καρέκλες, τα οποία φέρεται να είχαν μετακινηθεί.

Οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις δημιούργησαν ερωτήματα σχετικά με το εάν υπήρξε πρόσβαση τρίτων προσώπων στην κατοικία και ποιος ενδεχομένως μετακίνησε τα αντικείμενα.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι σημειώθηκε κλοπή ή ότι αφαιρέθηκαν αντικείμενα παράνομα. Δεν αποκλείεται, άλλωστε, οι μετακινήσεις να έγιναν από πρόσωπα που είχαν ήδη δικαίωμα πρόσβασης στο ακίνητο.

Τα σενάρια για την αξία των προσωπικών αντικειμένων

Στο ίδιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ τέθηκε και το ενδεχόμενο προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή να έχουν εμπορική αξία, λόγω της αναγνωρισιμότητάς του και του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει η ζωή του.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά σε ποσό 80 ευρώ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται σε ποια αντικείμενα αφορά. Το συγκεκριμένο ποσό δεν συνοδεύεται από επιβεβαιωμένη μαρτυρία.

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Παράλληλα, διατυπώθηκαν σενάρια για ενδεχόμενη ανεπίσημη μεταπώληση προσωπικών ειδών. Μέχρι τώρα, πάντως, δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι αντικείμενα από τη βίλα έχουν διατεθεί προς πώληση ή ότι έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές συναλλαγές.

Τι αναφέρθηκε για τις κάμερες ασφαλείας

Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε αφορά τα συστήματα ασφαλείας της κατοικίας. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κάμερες υπάρχουν περιμετρικά του ακινήτου, αλλά και κοντά στην πισίνα.

Το εάν τα συστήματα λειτουργούσαν κατά το επίμαχο διάστημα και εάν υπάρχει διαθέσιμο καταγεγραμμένο υλικό παραμένει αδιευκρίνιστο. Εφόσον υπάρχει σχετικό υλικό, θα μπορούσε να συμβάλει στη διαπίστωση των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο και στο εάν υπήρξε παρουσία τρίτων προσώπων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί βιντεοληπτικό υλικό που να αποδεικνύει την παρουσία αγνώστων ή την τέλεση κάποιας παράνομης πράξης. Συνεπώς, τα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της κατοικίας και τη μετακίνηση των αντικειμένων παραμένουν ανοιχτά.