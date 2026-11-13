Στις θέσεις που περιλαμβάνονται στους πίνακες είναι και θέσεις προσωπικού με τριετή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

Αναρτήθηκαν σήμερα (13/11) τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 857 θέσεων προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα με ένα κλικ εδώ.

Στις θέσεις που περιλαμβάνονται στους πίνακες είναι και θέσεις προσωπικού με τριετή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

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Τι προβλέπει η προκήρυξη 2Κ/2026

Η προκήρυξη 2Κ/2026 αφορά συνολικά την πλήρωση 1.696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία, για υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) είχαν εκδοθεί τον Οκτώβριο.

Πώς εμφανίζονται οι υποψήφιοι στους πίνακες

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ισχύουν τα εξής:

Απορριπτέοι υποψήφιοι: Εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών: Περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ».

Διευκρινίζεται ότι πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Τι ισχύει για τους κωδικούς θέσεων 1503 και 1505

Ειδική διευκρίνιση αφορά τις θέσεις με κωδικούς 1503 και 1505.

Οι συγκεκριμένες θέσεις καλύπτονται από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, λόγω έλλειψης υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών, ειδικότητας ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας.

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Η σχετική διευκρίνιση περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026.

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αμφισβητήσουν τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ξεκινά:

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, ώρα 08:00

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, ώρα 14:00 (καταληκτική ημερομηνία)

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Παράβολο 50 ευρώ για την ένσταση

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 50 ευρώ.

Το παράβολο εκδίδεται και εξοφλείται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υποψήφιος οφείλει:

Να εκδώσει το ηλεκτρονικό παράβολο. Να καταχωρίσει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση. Να εξοφλήσει το ποσό των 50 ευρώ το αργότερο έως την υποβολή της ένστασης.

Προσοχή: Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου.