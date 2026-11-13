Λατινοπούλου για την άρση ασυλίας μετά τη μήνυση Παπαδημούλη – «Είναι συκοφαντικό ότι κάποιοι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν με περιουσίες;»

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δηλώνει πως η ίδια ζήτησε την άρση της ασυλίας της, υποστηρίζοντας ότι η ανάρτησή της για τον πρώην ευρωβουλευτή δεν περιείχε συκοφαντικούς ισχυρισμούς

Στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση της ασυλίας της, έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, επιμένοντας ότι η επίμαχη ανάρτησή της στο Twitter το 2020 δεν περιείχε συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

«Εγώ πρώτη ζήτησα να γίνει η άρση ασυλίας μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καθαρός ουρανός αστραπή δεν φοβάται. Να με καλέσει ο εισαγγελέας και να πω την πραγματικότητα και την αλήθεια όπως ακριβώς έχουν γίνει τα πράγματα», ανέφερε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» μιλώντας στον δημοσιογράφο του Mega, Θεολόγο Ηλιού.

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«Το σημερινό είναι μια υπόθεση ενός tweet όπου είχα και είπα μια αλήθεια. Τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή Παπαδημούλη. Είχα πει ότι ναι υπάρχουν πολιτικοί που βλέπουν κάποιοι να μπαίνουν ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, επέμεινε ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν συνιστά συκοφαντία, επικαλούμενη δημοσιεύματα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας για την ακίνητη περιουσία του πρώην ευρωβουλευτή.

«Σιγά αυτό είναι συκοφαντικό; Αυτό είναι η αλήθεια. Όταν είχαν βγει πρωτοσέλιδα που είχε πόσα διαμερίσματα και είχε κάνει μια “παπασπιτούπολη” δεν το έγραψα εγώ», πρόσθεσε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξέσπασε στις 13 Ιουνίου 2020, όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα στελέχη του πολιτικού κόσμου, εισήλθαν στον δημόσιο βίο με ελάχιστα ή καθόλου περιουσιακά στοιχεία, για να βρεθούν στη συνέχεια κάτοχοι μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιουσίας.

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Η πλευρά Παπαδημούλη – διά του νομικού του εκπροσώπου, της εταιρείας «Θεόδωρος Π. Μαντάς και Συνεργάτες» – υποστηρίζει πως το περιεχόμενο της ανάρτησης «θίγει την προσωπικότητα και την πολιτική ιδιότητα του Δημητρίου Παπαδημούλη». Στην ανάρτησή της, η κ. Λατινοπούλου κατηγόρησε τον Δημήτρη Παπαδημούλη ότι «μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, ευθύνεται για την αποστροφή των πολιτών από την πολιτική και, κυρίως, ότι πλούτισε με αθέμιτο τρόπο, παρότι μπήκε “ξυπόλητος” στην πολιτική».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται για ισχυρισμό «απολύτως προσβλητικό», η ποινική απαξία του οποίου «θα κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη».

Στη μήνυσή του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης επισημαίνει ότι η ανάρτηση αυτή άφηνε σαφείς και ψευδείς υπαινιγμούς περί αθέμιτου πλουτισμού του. Παράλληλα, τονίζει ότι η τοποθέτηση της κ. Λατινοπούλου τον συνέδεε αναίτια με πολιτικούς που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για σοβαρά οικονομικά αδικήματα, προκαλώντας του σημαντική ηθική βλάβη, ειδικά από τη στιγμή που το επίμαχο περιελογικό υλικό αναπαράχθηκε ευρύτατα στο διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης.

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Στις 17 Μαρτίου 2026 ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών διαβίβασε επίσημο αίτημα για την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εξέτασε ενδελεχώς τον φάκελο και εισηγήθηκε θετικά προς την Ολομέλεια με βασικό επιχείρημα το γεγονός ότι οι επίμαχες δηλώσεις της ευρωβουλεύτριας έγιναν σε χρόνο προγενέστερο της εκλογής της στο Ευρωκοινοβούλιο, συνεπώς δεν συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων της.

Επισημαίνεται πως η άρση της ασυλίας της κ. Λατινοπούλου αφορά αποκλειστικά τη διευκόλυνση της δικαστικής διαδικασίας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ετυμηγορία επί της ουσίας της υπόθεσης ούτε συνιστά κάποιου είδους διαπίστωση ενοχής για την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής».