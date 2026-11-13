Φυλακές Κασσαβέτειας: Σε απομόνωση δεκάδες ανήλικοι λόγω έξαρσης ψώρας – Φόβοι για ανεξέλεγκτη μετάδοση της νόσου

H διοίκηση των φυλακών αποφάσισε τον περιορισμό των νεαρών κρατουμένων εντός του καταστήματος κράτησης καθώς η μεταγωγή τους σε νοσοκομείο κρίνεται πρακτικά ανέφικτη

Σε καθεστώς απομόνωσης βρίσκονται δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι στις Φυλακές Κασσαβέτειας στη Μαγνησία, έπειτα από έξαρση κρουσμάτων ψώρας, μιας εξαιρετικά μεταδοτικής δερματικής νόσου που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους φύλακες όσο και στο πολιτικό προσωπικό του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, ο έντονος συνωστισμός, η υπερπληθώρα κρατουμένων και οι ελλιπείς συνθήκες υγιεινής δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για τη ραγδαία εξάπλωση της νόσου.

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Καθώς η μεταγωγή δεκάδων νεαρών κρατουμένων για ιατρική εξέταση σε Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο κρίνεται πρακτικά αδύνατη, αποφασίστηκε η άμεση απομόνωσή τους εντός του καταστήματος κράτησης, προκειμένου να αναχαιτιστεί η περαιτέρω διασπορά.

Οι ανήλικοι που διαβιούν στις φυλακές φέρουν εμφανείς πληγές στο σώμα τους. Προκειμένου να περιοριστεί η μεταδοτικότητα της νόσου, πολλοί από τους ανήλικους έχουν ήδη ξεκινήσει ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι η ψώρα προκαλείται από το ομώνυμο ακάρεο. Η νόσος μεταδίδεται με ιδιαίτερη ευκολία μέσω της επαφής, γεγονός που καθίσταται κρίσιμο ειδικά σε κλειστές δομές όπου παρατηρείται συνωστισμός. Όσον αφορά την κλινική εικόνα της πάθησης, η ψώρα έχει ως κύριο σύμπτωμα τον έντονο κνησμό που ταλαιπωρεί τους ασθενείς.