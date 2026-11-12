Ελλάδα

Σκόπελος: Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με τουλάχιστον 60 περιστατικά

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας αναμένεται να μεταβεί στο νησί έως την ερχόμενη Τρίτη για να εξετάσει το πόσιμο νερό

Σκόπελος: Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με τουλάχιστον 60 περιστατικά
12/11/2026, 20:53
TANEA Newsroom
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Από τις αρχές Οκτωβρίου, στη Σκόπελο παρατηρείται έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, με το τοπικό Κέντρο Υγείας να έχει καταγράψει τουλάχιστον 60 περιστατικά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας έλαβαν σχετική ενημέρωση κατά το τελευταίο διάστημα και διερευνούν το ζήτημα.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, από το Κέντρο Υγείας αναμένεται να σταλούν δείγματα προκειμένου να εξεταστούν στο Νοσοκομείο Βόλου για να ταυτοποιηθεί ο ιός που έχει ταλαιπωρήσει όσους ασθένησαν, ενώ έχει ειδοποιηθεί σχετικά και ο ΕΟΔΥ.

Επίσης, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας αναμένεται να μεταβεί στη Σκόπελο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη για να πάρει δείγματα και να εξετάσει το πόσιμο νερό του νησιού, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο.

Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει προσπάθεια χαρτογράφησης των κρουσμάτων, προκειμένου να φανεί αν η αιτία είναι ιογενής. Σημειώνεται πως δεν εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ύφεση των κρουσμάτων.

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γαστρεντερίτιδα ΕΟΔΥ Σκόπελος

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