Περίπου 230 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου σε περιοχές με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις συνήθεις για την εποχή, σύμφωνα με εκτίμηση του FOX Weather

Η εξάπλωση του ψύχους

Μια εκτεταμένη ψυχρή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει τις κεντρικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες έως το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, παγετό και χιονοπτώσεις στα ορεινά των βορειοανατολικών πολιτειών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του FOX Weather, περίπου 230 εκατομμύρια πολίτες θα βρεθούν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου σε περιοχές όπου ο υδράργυρος θα κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα από τα συνήθη για την εποχή.

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι ένα ισχυρό ψυχρό μέτωπο θα μεταφέρει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της περιόδου στο μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και ανατολικής χώρας. Παράλληλα, ένα βαρομετρικό χαμηλό που κατευθύνεται προς τις ακτές του Ατλαντικού θα προκαλέσει βροχοπτώσεις στα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις να εντοπίζονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Όπως αναφέρει το FOX Weather, πάνω από 30 πολιτείες ανατολικά των Βραχωδών Ορέων θα υποστούν την πτώση της θερμοκρασίας, με αρκετές να καταγράφουν τον πρώτο παγετό του φθινοπώρου, αν και δεν προβλέπεται κατάρριψη θερμοκρασιακών ρεκόρ.

Επιπτώσεις και προβλέψεις

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία προβλέπει νυχτερινές θερμοκρασίες υπό το μηδέν στις βόρειες πεδιάδες έως το πρωί της Παρασκευής, με τον παγετό να επεκτείνεται στον αμερικανικό Νότο το Σαββατοκύριακο. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, οι ψυχρές αέριες μάζες πάνω από τα θερμότερα ύδατα θα προκαλέσουν βροχές και χιονοπτώσεις, κυρίως στην Άνω Χερσόνησο του Μίσιγκαν και κοντά στη νότια όχθη της λίμνης Σουπίριορ.

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Στα βορειοανατολικά, το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Όλμπανι εξέδωσε συστάσεις για χειμερινές συνθήκες στα Αντιρόντακ και τα Κάτσκιλ της Νέας Υόρκης, καθώς και στα νότια Πράσινα Όρη του Βερμόντ. Η πρόγνωση της Πέμπτης κάνει λόγο για χιονόστρωση 2,5 έως 7,5 εκατοστών, με πιθανότητα μεγαλύτερων υψών στις κορυφές και κίνδυνο ολισθηρότητας την Παρασκευή. Για τη Νέα Υόρκη, οι μετεωρολόγοι του ABC7 προβλέπουν βροχές, πιθανές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους, ενώ το AccuWeather προειδοποιεί για καθυστερήσεις στις αερομεταφορές και διακοπές ηλεκτροδότησης. Τέλος, η ψύχρα θα φτάσει έως τη Φλόριντα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται στα ανατολικά και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.