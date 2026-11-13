Κούσνερ: Έρχεται η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Μόσχα και Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία ώστε στον επόμενο κύκλο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, σύμφωνα με τον Τζάρεντ Κούσνερ

Σε ενέργειες για την επίτευξη της μεγαλύτερης ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία προβαίνουν οι ΗΠΑ, όπως γνωστοποίησε ο Τζάρεντ Κούσνερ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο κ. Κούσνερ ενημέρωσε πως Μόσχα και Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία ώστε στον επόμενο κύκλο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

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Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν στον απόηχο των συνομιλιών που διεξήχθησαν την τρέχουσα εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, υπό την αμερικανική μεσολάβηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύρραξης που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κούσνερ αναφέρθηκε στη στόχευση της Ουάσιγκτον για μια ανταλλαγή μεγάλης κλίμακας.

Today concluded three days of intense diplomacy aimed at ending the horrible war between Russia and Ukraine. Following detailed trilateral negotiations with the Russian and Ukrainian delegations in Abu Dhabi, we traveled to Moscow for direct discussions with President Putin, then to Dublin to meet with President Zelenskyy. We concluded the day consulting with National Security Advisors from Ukraine, Germany, Italy, EU, France, Ireland, and Poland. A tremendous amount of work has gone into restarting direct negotiations after many months. We have made meaningful progress in understanding both sides’ concerns, identifying possible solutions, and establishing a path forward. Both sides have now agreed to expand the next round of negotiations to include our European partners. This will allow us to address the broader postwar European security arrangements alongside the territorial issues between Ukraine and Russia. A lasting end to the fighting requires credible security guarantees, deconfliction mechanisms, and reciprocal de-escalation commitments that reduce the risk of future conflict. We agreed with President Zelenskyy to remain in close contact with him and his team, and reaffirmed that no broader European security arrangements will be finalized without addressing Ukraine’s security concerns. We will begin discussing these interconnected issues in parallel, with the understanding that, apart from humanitarian measures, nothing will be finalized until a comprehensive agreement is reached. We are also working toward what would be the largest prisoner exchange of the war, potentially reuniting thousands of people with their families. Many people’s lives have been devastated by this war and we hope both sides will demonstrate the good will and seriousness necessary to complete this important step. We expect to announce the negotiating tracks, schedule, and additional details shortly. President Trump is determined to end this horrible war. Significant differences remain, but we are encouraged by the progress made. We will undertake whatever hard diplomatic work is necessary to find a breakthrough that ends the fighting and creates the foundation for lasting peace, a sovereign, secure, and prosperous Ukraine, and a more stable Europe. Διαφήμιση Διαφήμιση November 13, 2026

«Εργαζόμαστε για αυτή που θα ήταν η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων του πολέμου, δυνητικά επανενώνοντας χιλιάδες ανθρώπους με τις οικογένειές τους», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός απεσταλμένος δεν προέβη σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον αριθμό των εμπλεκόμενων αιχμαλώτων ή το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τον κ. Κούσνερ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διεύρυνση της σύνθεσης των συζητήσεων, ώστε να εξεταστούν τόσο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας όσο και τα ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά το πέρας του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την προοπτική αυτή, υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι θα ενταχθούν στη διαπραγματευτική ομάδα αντί να διεξάγουν παράλληλες συνομιλίες. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για το Κίεβο, δεδομένου ότι οι συμφωνίες για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας θα επηρεάσουν άμεσα την Ευρώπη.

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Οι ανακοινώσεις έπονται του γύρου διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Ακολούθως, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ μετέβησαν στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον κ. Ζελένσκι στο Δουβλίνο, στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Παρά τη θετική δυναμική, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σε εδαφικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας. Ο κ. Κούσνερ αναγνώρισε τις δυσκολίες, δηλώνοντας ωστόσο πως η Ουάσιγκτον ενθαρρύνεται από την πρόοδο. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική ειρηνευτική συμφωνία, ενώ η ανταλλαγή αιχμαλώτων δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.