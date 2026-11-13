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Κούσνερ: Έρχεται η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Μόσχα και Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία ώστε στον επόμενο κύκλο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, σύμφωνα με τον Τζάρεντ Κούσνερ

ουκρανία Ρωσία διαπραγματεύσεις

REUTERS/Cathal McNaughton

13/11/2026, 07:36
TANEA Newsroom
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Σε ενέργειες για την επίτευξη της μεγαλύτερης ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία προβαίνουν οι ΗΠΑ, όπως γνωστοποίησε ο Τζάρεντ Κούσνερ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο κ. Κούσνερ ενημέρωσε πως Μόσχα και Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία ώστε στον επόμενο κύκλο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν στον απόηχο των συνομιλιών που διεξήχθησαν την τρέχουσα εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, υπό την αμερικανική μεσολάβηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύρραξης που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κούσνερ αναφέρθηκε στη στόχευση της Ουάσιγκτον για μια ανταλλαγή μεγάλης κλίμακας.

«Εργαζόμαστε για αυτή που θα ήταν η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων του πολέμου, δυνητικά επανενώνοντας χιλιάδες ανθρώπους με τις οικογένειές τους», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός απεσταλμένος δεν προέβη σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον αριθμό των εμπλεκόμενων αιχμαλώτων ή το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τον κ. Κούσνερ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διεύρυνση της σύνθεσης των συζητήσεων, ώστε να εξεταστούν τόσο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας όσο και τα ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά το πέρας του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την προοπτική αυτή, υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι θα ενταχθούν στη διαπραγματευτική ομάδα αντί να διεξάγουν παράλληλες συνομιλίες. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για το Κίεβο, δεδομένου ότι οι συμφωνίες για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας θα επηρεάσουν άμεσα την Ευρώπη.

Οι ανακοινώσεις έπονται του γύρου διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Ακολούθως, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ μετέβησαν στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον κ. Ζελένσκι στο Δουβλίνο, στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Παρά τη θετική δυναμική, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σε εδαφικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας. Ο κ. Κούσνερ αναγνώρισε τις δυσκολίες, δηλώνοντας ωστόσο πως η Ουάσιγκτον ενθαρρύνεται από την πρόοδο. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική ειρηνευτική συμφωνία, ενώ η ανταλλαγή αιχμαλώτων δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

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