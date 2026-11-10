Επανεκκινούν έπειτα από οκτώ μήνες οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας – Ο ρόλος των ΗΠΑ και της Ευρώπης

Διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη (10/11) και την Τετάρτη (11/11), στο Αμπού Ντάμπι, έπειτα από διακοπή που διήρκεσε περισσότερο από οκτώ μήνες. Στόχος των επαφών είναι να σημειωθεί πρόοδος προς μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα συμμετέχουν στην αίθουσα των ουκρανορωσικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι. Τόνισε επίσης πως δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αν δεν συμφωνηθούν κατάπαυση του πυρός και ειρήνη.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία θα βρίσκονται στην αίθουσα της συνάντησης», ανέφερε ο Μπαρό σε δηλώσεις του στον ραδιοσταθμό Franceinfo.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ενώ και η συμφωνία για την ασφάλεια της Ευρώπης απαιτεί ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Αντιπρόσωποι από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και την Ιταλία θα παρευρεθούν στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι.

Ο προηγούμενος κύκλος συνομιλιών είχε πραγματοποιηθεί στη Γενεύη τον Φεβρουάριο, ωστόσο οι επαφές διακόπηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και τους ισραηλινοαμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ ανέλαβαν πρωτοβουλία για την επανέναρξη των ρωσοουκρανικών διαπραγματεύσεων, πραγματοποιώντας ταξίδια στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια, για πρώτη φορά, στο Κίεβο. Οι δύο θα ηγηθούν της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Αμπού Ντάμπι.

Από την πλευρά του, ο Κούσνερ δήλωσε ότι στόχος είναι να συζητηθούν απευθείας οι ουκρανικές και ρωσικές ανησυχίες «όσον αφορά την ασφάλεια μετά τον πόλεμο», ώστε «να προωθηθούν συγκεκριμένες λύσεις» και να δημιουργηθεί «μια δυναμική ενόψει της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα έχει επικρίνει το Κίεβο και κατηγορείται πως επιδιώκει οικονομική συνεργασία με το Κρεμλίνο, προέβλεψε την Πέμπτη μια «πολύ μεγάλη συμφωνία» με τη Ρωσία για την Ουκρανία, που θα μπορούσε «να περιλάβει όλη την Ευρώπη».

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι αντέδρασαν, δηλώνοντας ότι διαφωνούν με οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί ερήμην τους.

Υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος εξέφρασε σκεπτικισμό, δηλώνοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Κίεβο δεν έχει «ιδιαίτερες προσδοκίες» και ότι «θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα», ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Επιπλέον, το Βερολίνο σημείωσε ότι: «πρέπει τώρα να δούμε αν η Ρωσία είναι αληθινά έτοιμη να διαπραγματευθεί με σοβαρό τρόπο».

Αμερικανός αξιωματούχος, που επίσης δεν κατονομάστηκε, δήλωσε πως είναι «επιφυλακτικά αισιόδοξος» και εκτίμησε ότι Κίεβο και Μόσχα έχουν δείξει κάποια ευελιξία στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους.

Όπως και στη Γενεύη, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ της ρωσικής ο εθνικιστής ιστορικός Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Παράλληλα, ο Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι, η ουκρανική αντιπροσωπεία θα έχει, στο περιθώριο των συνομιλιών, ξεχωριστές διαβουλεύσεις με τους εταίρους της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Ουμέροφ ανέφερε ότι “η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εξηγώντας ότι η συνάντηση αυτή έχει στόχο την «ευθυγράμμιση των θέσεών τους».

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί την Τρίτη (10/11) στη Δανία για να συναντηθεί με ηγέτες σκανδιναβικών χωρών, όπως δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν.

Η Φρέντερικσεν θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι και τους επικεφαλής σκανδιναβικών χωρών για να συζητήσουν την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε το γραφείο της.