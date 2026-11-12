Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε την Πέμπτη ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι «μη αποδεκτή»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε την Πέμπτη ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι «μη αποδεκτή», υποδεχόμενος στη Μόσχα τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι: «Η πιθανότητα παρουσίας ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας», τονίζοντας ότι οι δυνάμεις αυτές «θα αποτελούν μόνιμο στόχο».

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Παράλληλα, απευθυνόμενος στις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους, σημείωσε ότι: «Θα θέλαμε οι Αμερικανοί να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους ώστε να αποφασίσουν τι θέλουν ειρήνη ή πόλεμο».

Όπως υποστήριξε, η ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας.

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι αναμένεται να συναντηθούν επίσης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Δουβλίνο.

Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαπιστώνουν την επιθυμία των Ευρωπαίων να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε στις πρόσφατες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, τονίζοντας ότι οι ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά.

Μερτς: «Το σημαντικό είναι η Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι»

Ο Γερμανός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς από το Δουβλίνο δήλωσε ότι, Φαίνεται ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προθυμία από την ρωσική πλευρά να παραδεχθεί ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την εμπλοκή της Ευρώπης

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Συγκεκριμένα ο Γερμανός καγκελάριος στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας δήλωσε ότι: «Αυτό, κατ΄αρχάς, είναι καλά νέα. Μένει να δούμε αν αυτό θα συνεχισθεί. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συνομιλίες τις επόμενες λίγες μέρες».

Είναι σημαντικότερο να προσέλθει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των συνομιλιών για την Ουκρανία από το να ορίσουμε Ευρωπαίο απεσταλμένο στις συνομιλίες, είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

Επίσης ο Μέρτς ανέφερε ότι: «Το σημαντικό είναι η Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι και να είναι έτοιμη να δεσμευθεί στις συνομιλίες. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι, η Ευρώπη έχει κατ’ αρχάς ανάγκη από μία «σαφή και ενιαία στρατηγική γι΄αυτό που θέλει για την Ουκρανία και για τον εαυτό της» πριν επιλέξει απεσταλμένο στις συνομιλίες.

Παράλληλα, ο Μακρόν τόνισε ότι: «Το περιεχόμενο καθορίζει την φόρμα, πρέπει άρα να πάρουμε και πάλι την πρωτοβουλία της συζήτησης με την Ρωσία, ως Ευρωπαίοι, και εκείνη την στιγμή η φόρμα θα έχει καθορισθεί».

Τέλος, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ, δήλωσε στο Politico ότι: «Η Ευρώπη έχει ήδη επιλέξει τους εκπροσώπους της: τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας. Και οι δύο αναφέρονται απευθείας στις χώρες της ΕΕ».