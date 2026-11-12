Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Νεκρός από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο έπεσε Ρώσος συνταγματάρχης στην Αγία Πετρούπολη, την ώρα που οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έφταναν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Πέμπτη (12.11.2026) στη λεωφόρο Κολπίνσκι, στην περιοχή Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης. Ο αξιωματικός βρισκόταν μέσα στο SUV που οδηγούσε, όταν εξερράγη ο μηχανισμός.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

In St. Petersburg, a car carrying a high-ranking Russian army officer exploded Authorities have not disclosed who exactly was in the vehicle. A family member nearby survived but was injured. According to Russian media, a 31-year-old man from the Pskov region planted the explosive device under the car, then flew to Istanbul and headed to Chișinău. His trail disappears after that. On November 5, Ukraine’s SBU announced suspicions against three Russian aviation officers for organizing a missile strike on the Okhmatdyt children’s hospital. Video: @5channel — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2026

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Fontanka, εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του οχήματος και πυροδοτήθηκε από απόσταση, την ώρα που το αυτοκίνητο έβγαινε από την αυλή.

Το τηλεοπτικό δίκτυο 78TV αναγνώρισε το θύμα ως τον επικεφαλής πλοηγό της 6ης Στρατιάς Αεροπορίας και Αεράμυνας της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αξιωματικός ήταν στρατιωτικός πιλότος και βρισκόταν μόνος του στο όχημα τη στιγμή της έκρηξης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

In Saint Petersburg, a car exploded with a Russian colonel—a war criminal—inside; he died at the scene. This is the moment of the explosion. I’m sure you’re sad about that. https://t.co/pd3VeNwJAP — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 12, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ παραμένει άγνωστη η ταυτότητα των δραστών.

Suspect in bombing of senior officer in St. Petersburg successfully escapes Russia According to Russian media reports, a 31-year-old man from the Pskov region planted an explosive device under the officer’s car, then flew to Istanbul before travelling on to Chisinau. His trail goes cold after that. The identity of the victim has still not been disclosed. — NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026

Νέα επίθεση με στόχο Ρώσο στρατιωτικό αξιωματούχο

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Διαφήμιση

Τον περασμένο Αύγουστο, ο 43χρονος αντισυνταγματάρχης Σεργκέι Σετσκόφ, ο οποίος υπηρετούσε στις Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις, είχε επίσης σκοτωθεί από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο στην Αγία Πετρούπολη.

Αγία Πετρούπολη: Η χρονική συγκυρία της επίθεσης

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.