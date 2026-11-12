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Νέο περιστατικό με «εξουδετέρωση» Ρώσου στρατιωτικού – Αυτοκίνητο συνταγματάρχη εξερράγη στην Αγία Πετρούπολη

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Κατεστραμμένο αυτοκίνητο μετά από έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη

REUTERS/Andrei Bok

12/11/2026, 13:55
TANEA Newsroom
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Νεκρός από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο έπεσε Ρώσος συνταγματάρχης στην Αγία Πετρούπολη, την ώρα που οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έφταναν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Πέμπτη (12.11.2026) στη λεωφόρο Κολπίνσκι, στην περιοχή Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης. Ο αξιωματικός βρισκόταν μέσα στο SUV που οδηγούσε, όταν εξερράγη ο μηχανισμός.

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Fontanka, εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του οχήματος και πυροδοτήθηκε από απόσταση, την ώρα που το αυτοκίνητο έβγαινε από την αυλή.

Το τηλεοπτικό δίκτυο 78TV αναγνώρισε το θύμα ως τον επικεφαλής πλοηγό της 6ης Στρατιάς Αεροπορίας και Αεράμυνας της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αξιωματικός ήταν στρατιωτικός πιλότος και βρισκόταν μόνος του στο όχημα τη στιγμή της έκρηξης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ παραμένει άγνωστη η ταυτότητα των δραστών.

Νέα επίθεση με στόχο Ρώσο στρατιωτικό αξιωματούχο

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο 43χρονος αντισυνταγματάρχης Σεργκέι Σετσκόφ, ο οποίος υπηρετούσε στις Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις, είχε επίσης σκοτωθεί από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο στην Αγία Πετρούπολη.

Αγία Πετρούπολη: Η χρονική συγκυρία της επίθεσης

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

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