Το πλήρωμα της πτήσης BA431 από το Άμστερνταμ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επανακύκλωση μετά την επαφή της ατράκτου με τον διάδρομο

Ένα απρόοπτο περιστατικό έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν αεροσκάφος της British Airways προσέκρουσε με το ουραίο τμήμα του στον διάδρομο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσγείωσης.

Το συμβάν ανάγκασε το πλήρωμα να ματαιώσει την προσπάθεια και να πραγματοποιήσει επανακύκλωση.

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Οι λεπτομέρειες του συμβάντος

Το γεγονός καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) και αποτυπώθηκε σε οπτικό υλικό, όπου διακρίνεται το Airbus να έρχεται σε επαφή με το πίσω μέρος της ατράκτου του πάνω στον διάδρομο.

Όπως αναφέρει η Telegraph, πρόκειται για την πτήση BA431, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ με προορισμό το Λονδίνο.

Μετά την απόφαση των πιλότων να διακόψουν την προσγείωση, το αεροσκάφος επανήλθε στον αέρα και λίγα λεπτά αργότερα ολοκλήρωσε την προσγείωσή του με ασφάλεια. Η British Airways έχει ήδη εκκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί η βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και συνεργαζόμαστε με την AAIB στην έρευνά της. Δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».