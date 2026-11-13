Γερμανία: Ευρύτερες αρμοδιότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών

Ενίσχυση των μέσων εθνικής ασφάλειας

Σημαντικά διευρυμένες εξουσίες αποκτούν οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, κατόπιν της σημερινής υπερψήφισης σχετικού νομοσχεδίου από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των διαρκώς κλιμακούμενων απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα.

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Μέσω αυτής της θεμελιώδους νομοθετικής μεταρρύθμισης, οι μυστικές υπηρεσίες λαμβάνουν αυξημένες αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της κατασκοπείας και της δολιοφθοράς. Παράλληλα, επιδιώκεται ο περιορισμός της εξάρτησης από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των εταίρων της Γερμανίας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) αποκτούν πρόσθετα εργαλεία, όπως η παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών και η αντιστοίχισή τους με βιομετρικά δεδομένα. Ειδικότερα, η BND θα έχει τη δυνατότητα –υπό προϋποθέσεις– να συλλέγει πληροφορίες, να παρακολουθεί πρόσωπα, να εισέρχεται κρυφά σε οικίες και να λαμβάνει μέτρα κατά της χρήσης όπλων ή εκρηκτικών υλών. Επιπλέον, θα μπορεί να διαταράσσει υποδομές επιτιθέμενων μέσω κυβερνοεπιθέσεων, να ανακατευθύνει δεδομένα, να διαγράφει πληροφορίες που προορίζονται για επιθέσεις ή να διαδίδει σκοπίμως ψευδείς ειδήσεις. Διευκρινίζεται πως οι επίσημες έρευνες και οι συλλήψεις παραμένουν αρμοδιότητα της αστυνομίας.

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Επιχειρησιακή δράση και πολιτικές αντιδράσεις

Λόγω της εκλογικής επικράτησης και της προοπτικής σχηματισμού κυβέρνησης από την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος νομιμοποιείται πλέον να περιορίσει τη συνεργασία της με μεμονωμένες κρατιδιακές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, η BND, που είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες από το εξωτερικό, αναλαμβάνει αρμοδιότητες επιχειρησιακής παρέμβασης, όπως η απενεργοποίηση κρατικά χρηματοδοτούμενων ομάδων χάκερ εκτός συνόρων. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η νομιμότητα ορισμένων μέτρων θα ελέγχεται από ομάδα πρώην δικαστών.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών γίνονται πραγματικές μυστικές υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε αυτά τα μέτρα εναντίον των εχθρών της δημοκρατίας, οι οποίοι απειλούν τη χώρα από το εσωτερικό και από το εξωτερικό», δήλωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Σόνια Αϊχβέντε, χαρακτήρισε τις αλλαγές ως «ενίσχυση της ανθεκτικότητας της δημοκρατίας».