Υπόθεση κατασκοπείας στην Nvidia: Στο στόχαστρο και ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, στενός συνεργάτης του προέδρου Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες επικρίσεις από όλο το πολιτικό φάσμα. Ο λόγος είναι ο ρόλος του στην παρατεταμένη συγκάλυψη μιας υπόθεσης (πιθανής) κατασκοπείας στην Nvidia, με πολλούς να εκτιμούν πλέον πως η απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση είναι πιθανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες και σχετική έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών, η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα Άλις Χουάνγκ –η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία– ήταν γνωστή στα υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης. Παρά ταύτα, το υπουργείο Εμπορίου καθυστέρησε να επιβάλει κυρώσεις στη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που συνδέεται με την ίδια και έχει προμηθευτεί τσιπ της Nvidia αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αυτή θεωρείται ύποπτη για καταστρατήγηση των περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα, προκαλώντας την οργή του Κογκρέσου.

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Η πίεση προς τον Λάτνικ

Όπως αναφέρει το Associated Press, στον Λευκό Οίκο συζητείται ανοιχτά η απομάκρυνση του Λάτνικ. Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κέρτις εξέφρασε αμφιβολίες για το εάν το υπουργείο Εμπορίου ενεργεί προς το εθνικό συμφέρον, ενώ ο Τζον Κόρνιν ζήτησε «πλήρη έρευνα και λογοδοσία» καθώς και αποπομπές. Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο Τσακ Σούμερ απαίτησε εξηγήσεις από την Nvidia και την κυβέρνηση.

Ο Λάτνικ συμφώνησε να καταθέσει οικειοθελώς ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ενώ ο πρόεδρός της, Τιμ Σκοτ, δήλωσε: «Οι πρόσφατες αποκαλύψεις εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική μας ασφάλεια και την προστασία της ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας». Αντίστοιχη κατάθεση αναμένεται και από τον Χουάνγκ, με τον Μπράιαν Μαστ να επιβεβαιώνει επαφές για τον καθορισμό της διαδικασίας. Ο Χακίμ Τζέφρις ζήτησε απόρρητη ενημέρωση για το Κογκρέσο, ενώ οι New York Times αναφέρουν ότι ο Τραμπ είχε παροτρύνει τον πρώην επικεφαλής της Nvidia να παραμείνει στη θέση του πριν από την παραίτησή του.

Επιπτώσεις στην τεχνολογική αντιπαράθεση

Η υπόθεση αγγίζει τον πυρήνα της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Κίνας, καθώς τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνται κρίσιμο πεδίο ανταγωνισμού. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι διαμορφώνεται διακομματική συναίνεση για αυστηρότερους εξαγωγικούς περιορισμούς. Ενώ κινεζικές εταιρείες επιχειρούν να εξασφαλίσουν αποθέματα τσιπ εκτός συνόρων, το Πεκίνο επιταχύνει την ανάπτυξη εγχώριων λύσεων με αιχμή τη Huawei, αν και αναλυτές εκτιμούν πως παραμένουν λιγότερο αποδοτικές.