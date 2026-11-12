Την αντίδραση του Πεκίνου προκάλεσε η υπόθεση κατασκοπείας που αφορά την Nvidia και στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η Κινέζα υπήκοος Άλις Χουάνγκ

Την αντίδραση του Πεκίνου προκάλεσε η υπόθεση κατασκοπείας που αφορά την Nvidia και στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η Κινέζα υπήκοος Άλις Χουάνγκ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να σταματήσουν να κατασκευάζουν το αφήγημα περί “Κινέζων κατασκόπων”, χρησιμοποιώντας το ως πρόσχημα για την επιβολή τεχνολογικών περιορισμών», δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

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Η ίδια υποστήριξε ότι «η επιστημονική πρόοδος της Κίνας βασίζεται στην ανεξάρτητη καινοτομία και την ανοιχτή συνεργασία».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Αμερικανικό δίκτυο CNN, έντονη αντιπαράθεση φέρεται να σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και του υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ. Αφορμή αποτέλεσε η απροθυμία του υπουργείου Εμπορίου να χαρακτηρίσει τη Megaspeed, πελάτη της Nvidia, ως πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room), σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση των συζητήσεων και μίλησαν στο CNN.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο υπουργών αναδεικνύει τις διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόνλαντ Τραμπ σχετικά με την πρόσβαση της Κίνας στα προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν εδώ και καιρό ανησυχίες ότι η Megaspeed ενδέχεται να έχει παρακάμψει την αμερικανική νομοθεσία, διοχετεύοντας προηγμένα τσιπ στην Κίνα.