Η τρίτη κατά σειρά εξωσυζυγική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τον πρώην πλέον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, διατηρούσε και τρίτη εξωσυζυγική σχέση και μάλιστα με μία ακόμη εργαζόμενή του.

Η σχέση αυτή, η οποία δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι πρότινος, προσθέτει μια τρίτη γυναίκα στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Nvidia.

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Το Reuters δεν κατονόμασε την εργαζόμενη και ανέφερε ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της απέβησαν άκαρπες.

Ο αντίκτυπος της παραίτησης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης

Η παραίτηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia από τη θέση του ενδέχεται να επιφέρει κλυδωνισμούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, στη διαμόρφωση του οποίου ο ίδιος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. Αξιοποιώντας την οικονομική της επιφάνεια, η Nvidia έχει αναπτύξει έναν ολόκληρο κλάδο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας περίπλοκες χρηματοδοτικές συμφωνίες που διευκολύνουν την απόκτηση των μικροτσίπ της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει παρέχει υποστήριξη σε ερευνητικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης καθώς και σε επιχειρήσεις υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Μετά τις αναφορές σχετικά με την εξωσυζυγική σχέση του 63χρονου παντρεμένου Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, ενισχύθηκαν οι πιέσεις που ασκούνται προς το πρόσωπό του προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του.

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Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia διόρισε την οικονομική διευθύντρια, Κολέτ Κρες, ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση του διαδόχου του Τζένσεν Χουάνγκ. Το συμβούλιο εξετάζει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους για τη θέση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε έρευνα, υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητων μελών του και με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε αποτελέσει στόχο επιχείρησης ξένων μυστικών υπηρεσιών. Τότε, το συμβούλιο είχε εκφράσει παράλληλα την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 5,5% την Πέμπτη εν μέσω αυξημένου όγκου συναλλαγών, έχοντας πλέον απωλέσει περισσότερο από το 30% της αξίας της από το ιστορικό υψηλό της στις αρχές Οκτωβρίου.