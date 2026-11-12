Λιονέλ Μέσι: Φιναλίστ για τρίτη διαδοχική φορά στην ψηφοφορία για τον MVP του MLS

Ο Αργεντινός άσος ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο σημειώνοντας 26 γκολ και 17 ασίστ, ενώ οι νικητές και των οκτώ κατηγοριών θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια των επερχόμενων playoffs

Υποψήφιος για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) του MLS για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι ο Λιονέλ Μέσι. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/11) τους πέντε φιναλίστ για το Landon Donovan MVP Award, με τον Αργεντινό αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι να βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για τη διάκριση.

Ο Μέσι κατέκτησε το βραβείο στις δύο προηγούμενες σεζόν και φέτος ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με εντυπωσιακούς αριθμούς. Σημείωσε 26 γκολ, επίδοση που αποτέλεσε την κορυφαία στο πρωτάθλημα, ενώ μοίρασε και 17 ασίστ, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη σχετική κατηγορία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αντίπαλοί του στη διεκδίκηση του βραβείου είναι ο Κάβαν Σάλιβαν της Φιλαδέλφεια Γιούνιον, ο Έβαντερ της Σινσινάτι, ο Γκιλιέρμε της Χιούστον Ντάιναμο και ο Χάνι Μουκτάρ της Νάσβιλ. Ξεχωρίζει, επίσης, η παρουσία του 17χρονου Σάλιβαν, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν.

Οι υποψήφιοι για τα υπόλοιπα βραβεία

To MLS ανακοίνωσε τους φιναλίστ σε συνολικά οκτώ κατηγορίες. Για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς, που φέρει το όνομα του Σίγκι Σμιντ, υποψήφιοι είναι οι Μπ. Τζ. Κάλαχαν της Νάσβιλ, Γιοάν Νταμέ της Σεντ Λούις Σίτι και Γέσπερ Σόρενσεν των Βανκούβερ Γουάιτκαπς. Η Νάσβιλ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην κορυφή, κατακτώντας το Supporters’ Shield με 77 βαθμούς και απολογισμό 23 νίκες, τρεις ισοπαλίες και οκτώ ήττες.

Στην κατηγορία του κορυφαίου αμυντικού, τρεις από τους υποψηφίους προέρχονται από τη Νάσβιλ: οι Άντι Ναχάρ, Ζεϊσόν Παλάσιος και Μάξγουελ Βολέντζι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα θα διαγωνιστούν οι Μπράιαν Σουάκε της Νάσβιλ, Ρόμαν Μπέρκι της Σεντ Λούις Σίτι και Ματ Τέρνερ της Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον.

Οι υποψήφιοι για το βραβείο Comeback Player of the Year είναι οι Ράιαν Γκολντ των Βανκούβερ Γουάιτκαπς, Νικ Χάγκλουντ της Σινσινάτι και Έντουαρντ Λέβεν των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς.

Στην κατηγορία του καλύτερου νέου παίκτη βρίσκονται ο Γκιλιέρμε, ο Αντουάν Γκριεζμάν της Ορλάντο Σίτι και ο Αντρέ Λουίζ της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.

Ο Σάλιβαν διεκδικεί, παράλληλα, το βραβείο του καλύτερου νεαρού ποδοσφαιριστή, έχοντας σημειώσει εννέα γκολ και μοιράσει 14 ασίστ σε 29 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 21 ήταν ως βασικός. Μαζί του στη σχετική λίστα βρίσκονται οι Τζούλιαν Χολ και Άντρι Μεχμέτι των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς.

Τέλος, για το βραβείο Humanitarian of the Year έχουν επιλεγεί οι Πολ Αριόλα των Σιάτλ Σάουντερς, Άντριου Φάρελ της Νιου Ίνγκλαντ, Τέλασκο Σεγκόβια της Ίντερ Μαϊάμι, Μέισον Στάντζουαρ της Ρεάλ Σολτ Λέικ και Μπραντ Στούβερ της Όστιν FC.

Οι νικητές και των οκτώ κατηγοριών θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια των επερχόμενων playoffs. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα γνωστοποιηθεί και η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν (MLS Best XI), ενώ η ψηφοφορία για το καλύτερο γκολ και την καλύτερη απόκρουση της χρονιάς διεξάγεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης έως τη Δευτέρα.