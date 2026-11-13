Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε τους 2.128 πόντους στη διοργάνωση με τη φανέλα των πρασίνων, καταλαμβάνοντας πλέον την τρίτη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου

Ο Κέντρικ Ναν έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ των «πράσινων» στη EuroLeague.

Ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα σημείωσε ο Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens.

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Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Καταλανούς, φτάνοντας σε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ανέβηκε στην τρίτη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου στη EuroLeague.

Η «πράσινη» ΚΑΕ αποθέωσε τον Ναν μέσω των social media, χρησιμοποιώντας τη φράση «A legacy in the making», αναγνωρίζοντας τη σπουδαία παρουσία του και το αποτύπωμα που συνεχίζει να αφήνει στην ευρωπαϊκή ιστορία της ομάδας.