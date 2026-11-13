Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Πού και πότε θα δείτε την αναμέτρηση των «πράσινων» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τους Καταλανούς που μετρούν τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, σε μια αναμέτρηση που κρίνει την κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το μεγάλο διπλό στη Μαδρίτη, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στο Telekom Center Athens για να υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, την Παρασκευή (13/11, 21:15), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία από τις πιο σημαντικές νίκες της φετινής τους πορείας, καθώς επικράτησαν με 115-112 της Ρεάλ Μαδρίτης στην παράταση και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μπροστά στο κοινό τους.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 8-2, ενώ η Μπαρτσελόνα ακολουθεί με 7-3. Οι Καταλανοί απέχουν μόλις μία νίκη από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ταξιδεύουν στην Αθήνα έχοντας επίσης καλή αγωνιστική εικόνα. Το παιχνίδι αποτελεί, επομένως, μια σημαντική δοκιμασία για την κορυφή της κατάταξης, με τους «πράσινους» να θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να διατηρήσουν το προβάδισμα.

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Από τον θρίαμβο στη Μαδρίτη στο επόμενο μεγάλο τεστ

Ο Παναθηναϊκός έρχεται από ένα παιχνίδι που είχε ένταση, υψηλό σκορ και διαδοχικές ανατροπές. Στη Μαδρίτη, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 115-112 στην παράταση, με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση και να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 33 πόντους.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς είχε αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, όμως η Ρεάλ επέστρεψε και κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί, ο Παναθηναϊκός έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στις κρίσιμες επιθέσεις και πήρε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντική ώθηση για τη συνέχεια.

Η νίκη αυτή ήρθε μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη με 83-68, αλλά και τις εντός έδρας επιτυχίες απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο με 80-75 και την Μπασκόνια με 85-79. Οι «πράσινοι» έχουν χτίσει ένα ισχυρό ξεκίνημα, με την αμυντική τους λειτουργία να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της πορείας τους. Στα δέκα πρώτα παιχνίδια έχουν δεχθεί κατά μέσο όρο 78,7 πόντους, επίδοση που τους κατατάσσει ανάμεσα στις πιο αποτελεσματικές άμυνες της διοργάνωσης.

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Η Μπαρτσελόνα έρχεται με τέσσερις διαδοχικές νίκες

Η αποστολή του Παναθηναϊκού μόνο εύκολη δεν θα είναι, καθώς η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Οι Καταλανοί έχουν πετύχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague, με πιο πρόσφατη την επικράτηση με 93-90 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Είχαν προηγηθεί οι νίκες απέναντι σε Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερν Μονάχου και Βαλένθια.

Τα σημεία που μπορούν να κρίνουν την αναμέτρηση

Για τον Παναθηναϊκό, σημαντικό ζητούμενο θα είναι να περιορίσει την επιθετική λειτουργία της Μπαρτσελόνα, χωρίς να χάσει τη δική του ισορροπία στο παιχνίδι. Οι Καταλανοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν από την περιφέρεια, αλλά και να τιμωρήσουν κάθε αμυντική αδράνεια. Η απουσία του Πάντερ στερεί από τους φιλοξενούμενους έναν σημαντικό δημιουργό και εκτελεστή, όμως δεν μειώνει την ανάγκη για προσοχή απέναντι στις υπόλοιπες επιθετικές επιλογές τους.

Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν την παρουσία των Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κοντά και μακριά από το καλάθι, αλλά και τη δημιουργία του Ναν. Η κυκλοφορία της μπάλας, ο έλεγχος των ριμπάουντ και η αποτελεσματικότητα στις επιθέσεις απέναντι στην άμυνα των Ισπανών αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 21:15, στο Telekom Center Athens, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.