Αθλητικά Μπάσκετ

Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός κόντρα σε Άρη και Μακάμπι

Ο ομογενής γκαρντ δεν αναμένεται να αγωνιστεί στις προσεχείς αναμετρήσεις παρά την επιστροφή του στις προπονήσεις μετά τη λήξη της τιμωρίας του από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ

Μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού με κόκκινη φανέλα με το νούμερο 22 στο Super Cup
13/11/2026, 16:23
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Άρη και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, μετά τη λήξη της τιμωρίας του από την ομάδα του Πειραιά και τέθηκε ξανά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τα ματς σε Ελλάδα και Euroleague.

Ο ομογενής γκαρντ είχε τιμωρηθεί από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τα σχόλια που είχε κάνει στα social media και είχε τεθεί εκτός αγώνων για ένα μήνα. Έτσι, προπονούταν ατομικά, προκειμένου να διατηρήσει τη φόρμα του.

Παρόλο που επέστρεψε στις προπονήσεις, ο ομογενής γκαρντ δεν αναμένεται να αγωνιστεί στις προσεχείς αναμέτρησεις κόντρα σε Άρη (15/11, 17:30)  και Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11, 19:00).

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Euroleague Άρης Ολυμπιακός ΤΑΪΛΕΡ ΝΤΟΡΣΕΪ

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