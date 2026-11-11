«Σκέφτομαι πολύ πιο μεγάλα πράγματα, προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι»: Η αινιγματική ανάρτηση του Ντόρσεϊ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δημοσίευσε φωτογραφίες του και όλους τους τίτλους του με τον Ολυμπιακό, συνοδεύοντάς τα με ένα αινιγματικό μήνυμα για τη συνέχεια.



Ένα μήνυμα με αρκετές προεκτάσεις δημοσίευσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στα social media, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω της τιμωρίας που του έχει επιβληθεί από τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες από την προσωπική του δουλειά στο γήπεδο, καθώς αυτή την περίοδο προπονείται ατομικά, αλλά και με παλαιότερα αγωνιστικά στιγμιότυπα από την παρουσία του στους «ερυθρόλευκους». Παράλληλα, παρουσίασε όλους τους τίτλους που έχει κατακτήσει με την ομάδα του Πειραιά.

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«Μπαίνω πλέον στον δρόμο που είναι γραφτό να ακολουθήσω. Και τώρα σκέφτομαι πολύ πιο μεγάλα πράγματα. Έπρεπε να χτίσω τα πάντα, τούβλο τούβλο. Πίστευα στον εαυτό μου πριν καν μου δώσουν την ευκαιρία να αποδείξω τι αξίζω. Προτιμώ να με μισείς γι’ αυτό που πραγματικά είμαι, παρά να με αγαπάς γι’ αυτό που δεν είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσίευση έρχεται μετά το ξέσπασμα του Ντόρσεϊ στα social media για τον ρόλο και τον χρόνο συμμετοχής του στον Ολυμπιακό, που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή πειθαρχικής ποινής ενός μήνα. Μέχρι την ολοκλήρωσή της, ο γκαρντ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, μακριά από τις ομαδικές δραστηριότητες.

Χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στην πρόσφατη υπόθεση ή να κατονομάζει κάποιο πρόσωπο, ο Ντόρσεϊ μίλησε για την προσωπική του διαδρομή, τις φιλοδοξίες του και την πίστη στον εαυτό του. Οι φωτογραφίες από τις επιτυχίες του με τον Ολυμπιακό, σε συνδυασμό με το μήνυμα που επέλεξε, κάνουν την ανάρτησή του ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, σε μια περίοδο που το επόμενο κεφάλαιο της παρουσίας του στο λιμάνι παραμένει στο προσκήνιο.