Στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιείται συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας, στην οποία μετέχουν εκατοντάδες πολίτες, συλλογικότητες και σωματεία. Οι συμμετέχοντες θέτουν ως κεντρικό αίτημα την προστασία του δικαιώματος στη στέγαση, επιδιώκοντας παράλληλα την αναχαίτιση της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων και των πλειστηριασμών.

Η δράση, η οποία ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, κινείται προς τη Βουλή υπό την παρουσία δυνάμεων των ΜΑΤ, οι οποίες δεν επέτρεψαν την κατάληψη του οδοστρώματος. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ημέρας πανευρωπαϊκής διεκδίκησης για την κατοικία, συμβαδίζοντας με αντίστοιχες μαζικές διαδηλώσεις σε Ισπανία και Πορτογαλία. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τη μετατροπή της κατοικίας από θεμελιώδες αγαθό σε αντικείμενο κερδοσκοπίας, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, πλαφόν στα ενοίκια, απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και πώλησης κόκκινων δανείων, κατάργηση της Golden Visa, περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb), καθώς και τη δημιουργία κοινωνικής και φοιτητικής κατοικίας.

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«Τζογάρουν πάνω στη στέγη και στις ζωές μας»

Το μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των Πλειστηριασμών, Αλέξανδρος – Ρωμανός Αγγελής, μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε το οικονομικό αδιέξοδο: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί το ζήτημα της στέγης έχει γίνει πλέον ασφυκτικό για την κοινωνία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος άνθρωπος για να μπορέσει να νοικιάσει, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο δεδομένων των υψηλών ενοικίων, αλλά αντίστοιχα και οι γονείς του και οι συγγενείς του ή άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας τους βλέπουμε να χάνουν τα σπίτια τους έναν προς έναν».

Ο κ. Αγγελής πρόσθεσε: «Την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε περίπου ένα δις και οι δύο μαζί, ο κόσμος τραμπουκίζεται από τα funds και τις εισπρακτικές —οι οποίες αναλαμβάνουν πλέον και τις ΔΕΚΟ, δηλαδή τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ— για ποσά των χιλίων, των δύο χιλιάδων, των πεντακοσίων, ακόμα και για εκατό ευρώ έχουμε ακούσει. Η πραγματικότητα είναι ζοφερή στις γειτονιές μας: έχουν γεμίσει με Airbnb και όσες γειτονιές δεν έχουν ακόμα αρκετά Airbnb έχουν πάρα πολύ υψηλά ενοίκια. Το πρόβλημα στον παρονομαστή όλων αυτών είναι η χρηματιστικοποίηση της στέγης. Δηλαδή, από εκεί που η στέγη είναι βασικό στοιχείο για να στήσει κάποιος τη ζωή του, έχει γίνει ένα ακριβό χρηματιστηριακό προϊόν. Υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι τζογάρουν πάνω στη στέγη, τζογάρουν πάνω στις ζωές μας. Τα funds υπάρχουν από το 2003, ωστόσο μετέπειτα πήραν το θράσος να κάνουν αυτά που κάνουν σήμερα. Η λύση είναι ο κόσμος να βγει στον δρόμο χωρίς ντροπή, χωρίς να ντρέπεται που δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο ή το δάνειο, γιατί οι τράπεζες έχουν πάρει έναν σκασμό λεφτά όλα αυτά τα χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι εμείς να πεινάμε και αυτοί να κολυμπάνε μέσα στο χρήμα».

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Η συνέχεια στη γενική απεργία

Στη διαδήλωση συμμετείχε και το Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία Τσαμούρης Α.Ε., με εκπρόσωπό του να δηλώνει: «Είμαστε από το σωματείο εργαζομένων στην Τσαμούρης Α.Ε. και μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Σήμερα διαδηλώνουμε, είμαστε στο πλευρό του κινήματος στην Ισπανία που παλεύει ενάντια στα funds που παίρνουν τα σπίτια από τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τους συνταξιούχους. Έχουμε πάρει και εμείς απόφαση σαν σωματείο εργαζομένων και η σημερινή κινητοποίηση είναι ένας πρώτος σταθμός στη μάχη που δίνουμε για συλλογικές συμβάσεις, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για μισθούς, συντάξεις, για νοσοκομεία και σχολεία. Σε δύο εβδομάδες έχουμε την 24ωρη γενική απεργία, όπου και εμείς αλλά και όλο το εργατικό κίνημα θα δώσει τη συνέχεια».