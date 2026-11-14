Αθλητικά Μπάσκετ

EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την 11η αγωνιστική

Οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 8-3 μετά την ήττα τους από την Μπαρτσελόνα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν επίσης στο 8-3 μετά την επικράτηση επί της Dubai Basketball

Μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού με τη φανέλα με το νούμερο 11 στο παρκέ

EUROLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

14/11/2026, 00:08
TANEA Newsroom
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Με ήττα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στην 11η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ηττήθηκε με 76-74 από την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με το εμφατικό 101-72 της Dubai Basketball και βελτίωσε τη θέση του στη βαθμολογία.

Η αγωνιστική περιλάμβανε ακόμη σημαντικές νίκες για τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ζαλγκίρις, ενώ η Παρί επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στην παράταση.

Μετά τα αποτελέσματα, οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 8-3, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν επίσης στο 8-3 και παραμένουν κοντά στην κορυφή.

Η βαθμολογία της EuroLeague:

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